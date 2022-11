Bund will Länder mit Milliarden-Hilfe für Geflüchtete unterstützen

Geflüchtete aus der Ukraine stehen vor einer Ausgabestelle der Tafel in einer Schlange - hier in Hamburg. (Archivbild)

Viele Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete kommen in Deutschland zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Bundesregierung plant daher nun eine finanzielle Unterstützung für Länder und Kommunen in Milliardenhöhe.