Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht wachsenden Migrationsdruck

Der Migrationsdruck an den EU-Außengrenzen nimmt deutlich zu, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge berichtet. Die Behörde sieht unterschiedliche Gründe dafür.

Höher als in den Vorjahren

Berlin. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sieht derzeit einen deutlich höheren Migrationsdruck als in den Vorjahren. „Es ist zu beobachten, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch an den EU-Außengrenzen der Migrationsdruck aktuell deutlich ansteigt“, sagte ein Sprecher dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Zwar steigen die Zahlen jedes Jahr im Herbst, aber das aktuelle Zugangs­geschehen hat im Vergleich zu den Vorjahren eine höhere Dynamik.“

Dies habe mit dem Wegfall coronabedingter Reise­beschränkungen ebenso zu tun wie mit der Verschärfung der wirtschaftlichen beziehungsweise innen­politischen Lage in klassischen Aufnahme- oder Transitstaaten wie der Türkei, Tunesien und Libyen.

Zuwachs durch Situation in Türkei erklärbar

Die Zuwächse bei den beiden Haupt­herkunfts­ländern Afghanistan und Syrien ließen sich vor allem darauf zurückführen, dass zum einen der Migrations­druck in der Türkei spürbar angestiegen sei, sagte der Sprecher weiter. Allein 2022 seien mehr als 60.000 afghanische Staatsangehörige in ihre Heimat „zwangsweise zurückgeführt“ worden. Zum anderen stünden nach der Sommersaison mehr Flugkapazitäten aus Griechenland zur Verfügung. Dies wirke sich zeitverzögert auf den Asylzugang in Deutschland aus.