Mund zugehalten: Bundesfamilienministerin Paus lobt Geste der deutschen Nationalmannschaft

Nach Feuerwehr-Einsatz in Kiel: So vermeidet man Vergiftung durch Kohlenmonoxid

Die Kieler Feuerwehr hatte am Dienstag zum zweiten Mal binnen weniger Wochen einen Großeinsatz durch eine defekte Heizungsanlage. Drei Menschen wurden in einem Haus am Kronshagener Weg verletzt. Die Gefahr durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ist in Wohnungen groß.