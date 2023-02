Familienministerin Paus kündigt Gesetz zum Schutz von abtreibungswilligen Frauen an

Rentenversicherung: Immer mehr Rehas wegen psychischer Erkrankungen

Vor allem Depressionen und Angsterkrankungen sorgen dafür, dass immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Reha in Anspruch nehmen müssen. Mehr als 80 Prozent der Betroffenen kann laut Rentenversicherung so geholfen werden, dass sie in ihren Job zurückkehren können.