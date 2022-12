Bundesinnenministerin Faeser kündigt „harte Gangart gegen Staatsfeinde“ an

Eine Entscheidung in Bordesholm sorgt für ein Novum: Erstmals in der Geschichte der Bordesholmer Liedertafel steht eine Frau am Dirigentenpult. Im September übernahm Angelika Alwast die Chorleitung, ihre Probenarbeit kommt gut an – und sie lässt mit einer Äußerung zur Zukunft des Chores aufhorchen.