Bundesjustizminister Buschmann lehnt Gespräche mit Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ ab

Zivilprozess in Berlin Zivilprozess in Berlin

Gericht untersagt Merkel und Seehofer die Zeugenaussagen

Ein früherer Abteilungsleiter wehrt sich vor Gericht gegen die Aussage, er sei in der Affäre um die Bamf-Außenstelle in Bremen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Der Verdacht, dass dort zu Unrecht Asyl gewährt worden sei, bestätigte sich nicht. Ex-Kanzlerin Angela Merkel und der Ex-Innenminister Horst Seehofer sollten als Zeugen aussagen. Das hat das Verwaltungsgericht in Berlin nun untersagt.