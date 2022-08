Bundeskanzler Scholz besucht Ukrainer beim Gepard-Training: „Wir werden sie weiter unterstützen“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten an dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard und steht vor einem Gepard Panzer. Scholz wird auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein mit den Soldaten sowie Industrie-Ausbildern der Herstellerfirma Krauss-Maffei Wegmann sprechen.

Derzeit werden Dutzende ukrainische Soldaten in Deutschland in der Verwendung der Gepard-Flugabwehrpanzer ausgebildet. Am Donnerstag statte Bundeskanzler Olaf Scholz ihnen einen Besuch ab. Dabei versprach er weitere Unterstützung – mit Waffen und Geld.