Bundeskanzler Scholz prüft Rückzug von Twitter

Der THW Kiel hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie wieder Fahrt in der Handball-Champions-League aufgenommen. Die Zebras besiegten am Donnerstagabend den französischen Gruppengegner HBC Nantes mit 37:33 (20:18). Nikola Bilyk mit zehn Treffern und Karl Wallinius (7) zündeten dabei den Tor-Turbo.