Bundeskanzler Scholz trifft sich am 3. März mit US-Präsident Biden

Hohe Energiekosten in Schwimmbädern: Was bringt der Energiezuschuss?

Die Energiekosten in Segeberger Schwimmbädern vervielfachen sich in diesem Jahr. Mit fünffachen Kosten rechnet das Aqua Fun in Wahlstedt. Schleswig-Holstein will kommunale Bäder für das Schulschwimmen landesweit mit vier Millionen Euro entlasten. Was bringt der Energiezuschuss Segebergs Bädern?