Bundesländer melden deutlichen Anstieg häuslicher Gewalt

Länderrat in Bad Vilbel

„Es gibt Druck von allen Seiten“: Grüne diskutieren auf kleinem Parteitag über Parteilinie

Die Grünen setzten sich am Sonnabend im hessischen Bad Vilbel mit ihrer zukünftigen Marschrichtung auseinander. Beim kleinen Parteitag ging es zunächst nicht so heiß her wie erwartet. Robert Habeck, Annalena Baerbock und Ricarda Lang verteidigten ihren Kurs und sehen die Zukunft der Partei nicht in der Opposition.