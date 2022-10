Steinmeier ermutigt Menschen: „Wir sind wirtschaftlich stark, stärker als viele andere“

In einer großen Ansprache will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Deutschen auf den Krisenwinter einstimmen – aber auch auf stärkeren Zusammenhalt in den nächsten Jahren und im Kampf gegen den Klimawandel. Für Putins Russland hat er nur noch strikte Ablehnung übrig.

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bevölkerung zum Zusammenhalt aufgerufen und auf Entbehrungen eingestimmt, die wegen des Ukraine-Krieges, aber auch wegen des Klimawandels nötig werden. „Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu“, sagte er am Vormittag in seinem Amtssitz im Berliner Schloss Bellevue. „Die Friedensdividende ist aufgezehrt. Es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind.“

Zugleich rief er zu Optimismus, Durchhaltewillen und Zusammenhalt auf. „Um in dieser Zeit zu bestehen, können wir auf die Kraft und Stärke bauen, die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben“, sagte Steinmeier. „Vergessen wir – bei allen Sorgen – gerade jetzt nicht: Wir sind wirtschaftlich stark, stärker als viele andere.“

„Wir brauchen die Kraft zur Selbstbeschränkung“

Zu den Stärken müsse aber etwas hinzukommen, forderte er: „Wir müssen konfliktfähig werden, nach innen wie nach außen“, so Steinmeier. „Wir brauchen den Willen zur Selbstbehauptung und auch die Kraft zur Selbstbeschränkung. Wir brauchen keine Kriegsmentalität – aber was wir brauchen, ist Widerstandsgeist und Widerstandskraft!“

Den russischen Angriff auf die Ukraine bezeichnete der Bundespräsident als Epochenbruch: „Er hat auch uns in Deutschland in eine andere Zeit, in eine überwunden geglaubte Unsicherheit gestürzt: eine Zeit, gezeichnet von Krieg, Gewalt und Flucht, von Sorge vor der Ausweitung des Krieges zum Flächenbrand in Europa, eine Zeit schwerer wirtschaftlicher Verwerfungen, Energiekrise und explodierender Preise“, so Steinmeier. „Wir erfahren die tiefste Krise, die unser wiedervereintes Deutschland erlebt.“ Das habe auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Vertrauen in die Demokratie beschädigt.

„Unsere Länder stehen heute gegeneinander“

Das Verhältnis zu Russland analysierte Steinmeier in der Rede ernüchtert wie selten zuvor. „Dass die sowjetischen Truppen ohne einen Schuss abzugeben nach Hause zurückgekehrt sind, das hat viel Hoffnung gemacht auf eine friedliche Zukunft“, sagte er über die Wendejahre 1989/90.

Internationale Atomenergiebehörde entsendet Beobachter in die Ukraine Die IAEA entsendet wegen der Vorwürfe Russlands, die Ukraine plane offensichtlich den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe, eine Beobachtermission. © Quelle: Reuters

Diese Hoffnung habe auch er selbst jahrelang geteilt, so Steinmeier. „Aber wenn wir auf das Russland von heute schauen, dann ist kein Platz für alte Träume. Unsere Länder stehen heute gegeneinander.“

Steinmeier sprach zudem von seiner Sorge, dass die Menschheitsaufgabe des Klimaschutzes zu sehr in den Hintergrund gerät. „Der Klimawandel macht keine Ukraine-Pause“, warnte er in Berlin. Jeder könne einen Beitrag leisten, aber vor allem sei die Politik gefragt.

Spitzenpolitiker zu Gast

Steinmeiers Ansprache bei einer Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung trug das Motto „Alles stärken, was uns verbindet“. Im Publikum waren Bürgerinnen und Bürger, darunter viele Ehrenamtler und junge Menschen, aber auch Vertreterinnen und Verterter der Verfassungsorgane und Spitzenpolitiker der Bundestagsparteien waren eingeladen, darunter CDU-Chef Friedrich Merz und FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

Der Bundespräsident äußerte sich auch zum Wunsch nach mehr diplomatischen Initiativen und Verhandlungen, die sich laut Umfragen eine Mehrheit der Deutschen wünscht. „Einige glauben, es fehle an ernsthaften Bemühungen unsererseits, an Bereitschaft zum Verhandeln“, sagte der Bundespräsident. „Ich kann Ihnen versichern: Niemandem, der bei Sinnen ist, fehlt der Wille. Aber die Wahrheit ist: Im Angesicht des Bösen reicht guter Wille nicht aus.“

„Im Angesicht des Bösen“ kein Frieden möglich

Russlands Attacken der letzten acht Monate sein „niederträchtig und menschenverachtend“ und dürften nicht mit einem „vermeintlichen Friede“ belohnt werden. Ein solcher „Scheinfrieden“, so Steinmeier, „würde für viele Menschen in der Ukraine eine Schreckensherrschaft bedeuten, würde sie der Willkür und Gewalt ihrer russischen Besatzer überlassen“.

Mehr noch: „Ein solcher Scheinfriede würde Putins Hunger nur vergrößern“, sagte er mit Blick auf die Ängste Moldawiens, Georgiens und der baltischen Staaten. „Der Friede, den wir ersehnen, muss ein gerechter Friede sein. Ein Friede, der die Unabhängigkeit und Freiheit der Ukraine bewahrt. Ein ungerechter Friede ist keine Lösung, weil er den Keim neuer Gewalt in sich trägt.“