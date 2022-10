Steinmeier: Trotz Ukraine-Krieges bleiben andere Aufgaben „unverändert drängend“

Frank-Walter Steinmeier beim Besuch des Deutsch-Spanischen Forums in der Bertelsmann Repräsentanz. Berlin, 18.10.2022 *** Frank Walter Steinmeier visiting the German-Spanish Forum at the Bertelsmann Representative Office Berlin, 18 10 2022 Foto:xJ.xMWx/xFuturexImage

Am Dienstag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Deutsch-Spanische Forum in Berlin eröffnet. Dabei mahnte er an, wichtige politische Aufgaben nicht beiseite zu schieben – trotz des Kriegs in der Ukraine. Besonders die Digitalisierung rückte er dabei in den Fokus.