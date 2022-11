Bundesrat stimmt für Soforthilfe zur Gaspreisentlastung

Das Zählwerk in einem Gastzähler dreht sich.

Sondersitzung am Montag

In einer Sondersitzung am Montag hat der Bundesrat grünes Licht für die milliardenschwere Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden gegeben. Sie ist als Überbrückung gedacht, bis die Gaspreisbremse wirkt. Diese soll im kommenden März in Kraft treten und neun Milliarden Euro kosten. Die Bundesregierung prüft ein Vorziehen auf Februar. Die Bundesregierung rechnet mit Kosten von neun Milliarden Euro.

Die Länderkammer verzichtete in einer Sondersitzung am Montag darauf, zu dem vom Bundestag in der vergangenen Woche beschlossenen Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit ist es gebilligt.

Gaspreisentlastung: Was besagt die Soforthilfe?

Durch die Soforthilfe sollen sogenannte Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Wärmekunden grundsätzlich von der Dezember-Abschlagszahlung freigestellt werden. Das gilt zum Beispiel für Alleineigentümer eines einzelnen Hauses, die einen direkten Gasliefervertrag mit einem Versorger haben, aber auch für kleine und mittlere Firmen. Der Entlastungsbetrag soll gutgeschrieben werden.

Kellner: Soforthilfe als wichtiges Signal

Der Bundestag hatte die Soforthilfe erst am vergangenen Donnerstag beschlossen. Wirtschafts-Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) sprach vorab von einem wichtigen Signal, um die Bezahlbarkeit der Gaspreise zu sichern - nicht nur für private Haushalte, sondern auch für den Mittelstand. Der FDP-Politiker Lukas Köhler sagte, die Ursache für die hohen Gaspreise sei der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bei der Gaspreisbremse würden Anreize zum Energiesparen sichergestellt.

