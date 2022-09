Bundesrat stimmt zu: Ab Oktober neue Vorgaben fürs Energiesparen

Bewohner vertreiben Einbrecher in Rendsburg und Osterrönfeld

Am Mittwochabend trieben Kriminelle in Rendsburg und Osterrönfeld ihr Unwesen. Sie versuchten sich an Häusern in beiden Orten, konnten aber jeweils von den Bewohnern vertrieben werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt und sucht nun Zeugen.