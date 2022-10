Bundesregierung bringt 200-Milliarden-Abwehrschirm auf den Weg

Holstein Kiel: Krisenklub beim Krisenklub

Das 1:1 gegen Hansa Rostock war für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Eine bessere Leistung, bessere Körpersprache, ja - am Ende aber wieder kein Sieg. Was damit anfangen? Sorge vor dem Absturz? Oder nur eine Momentaufnahme? Am Sonntag kommt es in Nürnberg zum Duell zweier Krisenklubs. Eine wichtige Partie nicht nur für KSV-Trainer Marcel Rapp.