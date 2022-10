Bundesregierung bringt Soforthilfe für Gaskunden auf den Weg

So einen Abschied bekommt nicht jeder. Als Manfred Schröder seine letzte Tour als Briefzusteller in Lütjenburg fährt, danken ihm die Leute persönlich mit Geschenken. Über 50 Jahre lang stand Schröder in Diensten der Post. Das Lütjenburger Original, das nun in Pension geht, hat sich in der langen Zeit überaus beliebt gemacht.