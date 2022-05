Krieg in der Ukraine

Telefonat mit Scholz und Macron: Putin warnt den Westen vor Lieferung schwerer Waffen

Frankreichs Präsident und der deutsche Bundeskanzler haben mit Wladimir Putin telefoniert. In dem Gespräch ging es um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, Friedensverhandlungen sowie um die Lebensmittelversorgung in der Welt.