Bundesregierung will Aufnahme aus Russland erleichtern

Kulturstaatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Claudia Roth während eines Besuchs in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel.

Menschen, die aufgrund ihrer Kritik am russischen Regime in ihrer Heimat verfolgt werden, sollen in Zukunft leichter nach Deutschland kommen können. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen sie eine Erlaubnis für einen längeren Aufenthalt in Deutschland und nicht, wie bislang üblich, nur ein begrenztes Schengen-Visum erhalten.