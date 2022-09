Berlin. Der Deutsche Bundestag hat dem neuen Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition zugestimmt. Die Abgeordneten sprachen sich mit 386 Stimmen für den Entwurf aus, es gab 313 Gegenstimmen.

„Ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet für einen Herbst wie dieses Mal“, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits vor der Abstimmung im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir haben das im Griff, das ist meine persönliche Überzeugung, auch wenn es schwerer kommen sollte.“

Corona-Regeln: Das steht im Infektionsschutzgesetz

Nach zuletzt wenigen Auflagen werden damit für den Herbst wieder mehr Schutzvorgaben möglich. Das Gesetzespaket der Ampelkoalition sieht vom 1. Oktober bis 7. April 2023 etwa weitergehende Regeln zu Masken und Tests vor. Die Länder sollen die Vorgaben verhängen und bei kritischer Lage auch ausweiten können. Hier die neuen Regeln im Überblick:

Bundesweite Maßnahmen

Maskenpflicht: Bundesweit sollen FFP2-Maskenpflichten in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen gelten, ebenso für alle ab 14 Jahren weiterhin auch in Fernzügen. In Flugzeugen fällt die Maskenpflicht ganz weg, die Bundesregierung soll sie per Verordnung ohne Zustimmung des Bundesrats aber noch einführen können.

Testpflicht in Kliniken und Pflegeheimen: Zusätzlich zur Maske soll vor dem Zutritt zu Pflegeheimen und Kliniken ein negativer Test vorgelegt werden müssen. Um den Schutz besonders gefährdeter Pflegebedürftiger zu verstärken, sollen Heime Beauftragte benennen müssen, die sich um Impfungen, Hygiene und Therapien für Erkrankte etwa mit dem Medikament Paxlovid kümmern.

Mit diesen Corona-Maßnahmen können die Länder nochmals nachlegen

Erste Stufe

Ab 1. Oktober sollen die Länder jeweils bei sich Auflagen verhängen können. Dazu zählt weiter die Maskenpflicht im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen.

Es sollen aber auch wieder Masken in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Geschäften und Restaurants Pflicht werden können - mit der zwingenden Ausnahme, dass man keine Maske braucht, wenn man in der Gastronomie und bei Kultur-, Freizeit- oder Sportveranstaltungen einen negativen Test vorzeigt.

An Schulen und Kitas sollen Tests vorgeschrieben werden können. Möglich werden auch Maskenpflichten in Schulen - aber erst ab der fünften Klasse und nur soweit dies „zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist“.

Zweite Stufe

Bei einer regional kritischeren Corona-Lage sollen die Länder noch weitere Vorgaben verhängen können. Dazu zählen Maskenpflichten auch bei Veranstaltungen draußen, wenn dort Abstände von 1,50 Metern nicht möglich sind.

Vorgeschrieben werden können Hygienekonzepte für Betriebe und andere Einrichtungen.

Außerdem sollen Besucher-Obergrenzen für Innenveranstaltungen möglich sein. Diese Maßnahmen soll aber nicht einfach die Landesregierung festlegen können, nötig sein soll ein Landtagsbeschluss. Bedingung soll zudem sein, dass eine konkrete Gefährdung für das Gesundheitswesen oder andere wichtige Versorgungsbereiche für eine Region festgestellt wird - in einer Gesamtschau von Infektionszahlen und anderen Indikatoren.

Kritik von der Opposition – Rechtfertigungen von Lauterbach

Von der Opposition kam im Vorfeld Kritik an den Plänen. In einem Entschließungsantrag sprach sich die Union für ein Ende der Corona-Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen und Kliniken und gegen pauschale FFP2-Maskenpflichten in Verkehrsmitteln aus.

Lauterbach rechtfertigte den Wegfall der Maskenpflicht in Flugzeugen, aber die Beibehaltung in Fernzügen. In Flugzeugen sei die Lüftung viel besser als in der Bahn, weil die Luftzirkulation viel besser sei. Das sei durch viele Studien belegt. Hinzu sei eine Mitteilung der Lufthansa gekommen, dass diese sich nicht mehr in der Lage gesehen habe, die Pflicht durchzusetzen. „Von daher ist das erst einmal ausgesetzt. Wenn die Fallzahlen stark steigen würden, würden wir es allerdings als Bundesregierung wieder verpflichtend machen. Dann müsste im Flugzeug sogar die FFP2-Maske getragen werden.“

Einer repräsentativen YouGov-Umfrage zufolge sind 48 Prozent der Deutschen für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, 45 Prozent lehnen dies ab. 7 Prozent machten keine Angabe.

RND/sic/dpa