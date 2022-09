CDU sucht im Bundestag nach einer Flasche Werder-Bremen-Korn

Es sollte das Geburtstagsgeschenk für einen CDU-Abgeordneten werden: Eine Flasche Werder-Bremen-Korn kam zwar in der Poststelle des Bundestags an, ging dann jedoch verloren. Jetzt ist die Verzweiflung groß.

Berlin. Mit einem besonderen Geschenk sollte ein CDU-Abgeordneter des Deutschen Bundestags zu seinem Geburtstag überrascht werden: mit einer Flasche Werder-Bremen-Korn. Das Geschenk kam auch in der Paketstelle des Bundestags an, ging dann aber verloren, berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Das Büro des Abgeordneten fahndet nun nach der Spirituose und hat sogar eine E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Fraktionen im Parlament geschickt.

In der E-Mail heißt es demnach: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen unseres gesamten Büros wende ich mich mit einer großen Bitte an Sie. (...) Das Paket ist am 15.09. nachweislich in der Paketstelle angekommen und dokumentiert worden. Seitdem fehlt jede Spur.“

Eine Flasche mit Bedeutung

Eine Mitarbeiterin bestätigte dem „Spiegel“ die Echtheit der Nachricht. Man sei ernsthaft verzweifelt und habe sich daher an alle Fraktionen im Parlament gewandt, heißt es. Der Geburtstag stehe noch aus, daher bittet die Mitarbeiterin um Anonymität. Sie hoffe auf einen ehrlichen Finder: „Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Flasche wiedergefunden wird, er ist wirklich ein großer Werder-Fan.“

In dem Paket soll sich eine 0,5-Liter-Flasche Werder-Bremen-Korn befinden. Hierbei handelt es sich um eine Abfüllung, die eine Saison lang unter der Tribüne des Stadions in Bremen gereift ist. Der Alkoholgehalt liegt bei 42,1 Prozent – und ist damit ein Hinweis auf die 42.100 Menschen, die bei einem Heimspiel den Verein im Stadion anfeuern.

„Vielleicht ist es ja versehentlich in einem anderen Büro gelandet und wurde dort als Werbegeschenk angesehen“, heißt es in der Mail weiter. „Gegebenenfalls können Sie ja auch einmal nett bei Ihrem Abgeordneten nachfassen, ob dort etwas dergleichen angekommen ist.“

