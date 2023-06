Bundestag erlaubt Drug Checking: Was ist das und was bringt es?

Berlin. Seit rund 25 Jahren wird darüber kontrovers diskutiert, nun hat der Bundestag den Weg per Huckepack-Verfahren frei gemacht: Zusammen mit dem Reformgesetz zur Vermeidung von Lieferengpässen bei Arzneimitteln hat das Parlament am Freitag auch die Möglichkeit für das sogenannte Drug Checking beschlossen. Dabei können Drogenkonsumentinnen und -konsumenten auf dem Schwarzmarkt erworbene illegale Stoffe – zum Beispiel Kokain, Heroin, Speed, Chrystal oder Fentanyl – anonym auf ihre Zusammensetzung kontrollieren lassen, um unerwünschte Gesundheitsgefahren durch Überdosierung oder Verunreinigungen zu vermeiden. Das Drug Checking ist in Deutschland bisher illegal, denn der Umgang mit verbotenen Betäubungsmitteln ist stets für alle Beteiligten strafbar.

Konkret schafft die nun beschlossene Gesetzesänderung im Betäubungsmittelgesetz die rechtliche Grundlage dafür, dass die Bundesländer eigene Modellprojekte per Rechtsverordnung auf den Weg bringen können. Grundsätzlich erlaubt sind sowohl mobile als auch stationäre Varianten. Den Ländern bleibt es überlassen, in welcher Art und Weise sie Modellprojekte umsetzen. Macht ein Land davon keinen Gebrauch, wird es dort auch in Zukunft kein Drug Checking geben, denn der Bund kann das nicht allein durchsetzen.

Drug Checking kann Leben retten

Bei Suchtexperten gilt das Drug Checking als wichtige Möglichkeit, Menschen vor der Einnahme verunreinigter oder zu hoch dosierter Drogen zu schützen. Damit kann Drug Checking Leben retten, Todesfälle verhindern und die Gesundheitsgefahren verringern. Besondere Relevanz erhält das Thema durch den kontinuierlich steigenden Konsum synthetischer Drogen insbesondere in Großstädten und den Anstieg der hiermit verbundenen Drogentotenzahlen.

Die Europäische Drogenagentur hat beispielsweise in ihrer letzten Abwasserstudie festgestellt, dass in deutschen Großstädten der Konsum von MDMA (Ecstasy) ansteigt und in größeren Städten in Sachsen und Thüringen der Konsum von Metamphetamin (Crystal). Gleichzeitig ist bekannt, das die Konzentration bei synthetischen Drogen immer höher wird, womit sie stärker wirken.

Auch in Dogenkonsumräumen möglich

Durch die nun beschlossene Gesetzesänderung wird das Drug Checking auch in sogenannten Drogenkonsumräumen erlaubt. Das ist deshalb wichtig, weil dort in der Regel schwerstabhängige Menschen verkehren, die oftmals mit verunreinigtem Stoff vom Schwarzmarkt zu tun haben.

Der Vorteil des Drug Checkings ist zudem, dass die Erkenntnisse über die im Umlauf befindlichen Drogen und Trends bei der Konzentration oder bei Verunreinigungen in ein Frühwarnsystem einfließen. Damit kann schnell reagiert werden, wenn besonders gefährliche Substanzen auftauchen, etwa tödliches Rattengift in Kokain. Außerdem kommen die Konsumierenden bei den Tests in Kontakt mit Suchtberatern, die medizinische und psychologische Unterstützung anbieten.

Drug Checking wird bereits in etwa zehn EU-Staaten praktiziert, unter anderem in Spanien, Österreich, den Niederlanden, Frankreich und Italien. Auch in Großbritannien und der Schweiz ist es erlaubt. Die immer weniger werdenden Kritiker warnen zwar nach wie vor, dass illegale Drogen durch das Drug Checking eine Art Prüfsiegel bekommen und damit verharmlost werden. Zumindest die Union, die eine Einführung zuletzt in Person des früheren Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) abgelehnt hatte, hält sich aktuell aber mit inhaltlicher Kritik auffallend zurück. Gesundheitsexperte Tino Sorge (CDU) erklärte nur, die Prioritätensetzung der Ampel sei bemerkenswert, denn während sich die Koalition um Drug Checking oder Gesundheitskioske kümmere, blieben dringend nötige Reformen liegen.