Bundestag: Was bringt die letzte Bundestag-Sitzungswoche vor der Sommerpause?

Berlin. Am Montag beginnt die letzte Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause. Man muss sich das ein bisschen wie das große Finale einer Fernsehshow vorstellen, bei der alle Beteiligten noch mal auf die Bühne kommen und zeigen, was sie können. Abends gibt es die vorerst letzten Sommerfeste der Saison: Die Konrad-Adenauer-Stiftung lädt am Montag zum Medientreff, die SPD-Bundestagsfraktion am Mittwoch zum Hoffest, das Auswärtige Amt am Donnerstag auf seine Dachterrasse. Tagsüber wird hart gearbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konfliktpotenzial beim Bundeshaushalt

Am Mittwochvormittag verabschiedet das Bundeskabinett voraussichtlich die Eckwerte des Bundeshaushalts 2024, sie werden anschließend präsentiert von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seinem Staatssekretär Werner Gatzer. Die Eckwerte, die bereits im März hätten vorliegen sollen, sind umstritten, weil sie so spät kommen und dem Vernehmen nach Kanzler Olaf Scholz (SPD) tüchtig mit Hand anlegen musste, um sie zustande zu bringen. Vor allem aber, weil der Etat flächendeckend Kürzungen vorsieht, vom Verteidigungsministerium einmal abgesehen. Die Grünen wollen ihre Zustimmung jedenfalls verweigern, wenn Lindner Familienministerin Lisa Paus keine Perspektive für die Einführung einer Kindergrundsicherung bietet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Haushaltsentscheidung am Vormittag folgt am Nachmittag die Befragung des Bundeskanzlers im Bundestag. Dabei dürften alle möglichen Themen aufgerufen werden. Am Donnerstag stehen Gesetzentwürfe zur Suizidhilfe auf dem Programm des Parlaments, manche mehr, andere weniger restriktiv. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2020 ein seit 2015 bestehendes Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hatte, da es das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzte. Dabei hat „geschäftsmäßig“ nichts mit Geld zu tun, sondern bedeutet „auf Wiederholung angelegt“. Das Urteil stieß eine Tür für organisierte Angebote auf.

Pocht auf die Kindergrundsicherung: Lisa Paus (Grüne). © Quelle: IMAGO/photothek

Heizungsgesetz soll auf den letzten Drücker durchgewinkt werden

Im Zentrum der letzten Sitzungswoche steht das umstrittene Gebäudeenergie­gesetz, über das die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP so lange erbittert gestritten hatte, bis die AfD in Umfragen Rekordwerte erzielte. Die Koalitionspartner einigten sich nun in letzter Minute auf einen Entwurf. Er hat mit dem ursprünglichen Plan nur noch bedingt zu tun, da die Abkehr von Öl- und Gasheizungen primär von der jeweils kommunalen Wärmeplanung abhängen soll. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) räumte gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ abermals Fehler ein und sagte: „Wir hätten uns mehr Zeit nehmen müssen.“ Allerdings überwog wohl das gemeinsame Interesse, den Streit nicht über die Sommerpause hinaus fortzusetzen.

Mehr Zeit bleibt daher weiterhin nicht. Am Freitag dürfte die Ampelmehrheit das Gesetz durchwinken. Am selben Tag bekäme es der Bundesrat auf den Tisch. Das finden weder die Union noch die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten besonders angenehm. So hopplahopp könne man ein Gesetz von der Dimension nicht beschließen, sagen sie.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächste Sitzungswoche des Bundestages nach der Sommerpause beginnt übrigens am 4. September. Ein Sommerloch wird indes gewiss nicht aus der Zeit bis dahin. Dazu ist einfach zu viel los in der Welt.