„Lassen uns nicht einschüchtern“: Bundestagsabgeordnete reisen nach Taiwan

Russischer Militärchef will Deutschland und Frankreich per Referendum annektieren

Nach den Scheinreferenden in der Ukraine erklärt Chersons Vizeverwaltungschef Kirill Stremousow, die Grenzen Russlands bis weit nach Westeuropa ausdehnen zu wollen. Ihm schweben Pseudoreferenden und Annexionen wie in Cherson vor. Er will „einige Gebiete Deutschlands“ und eine „französische Republik der russischen Föderation“.