Wenn in der Landwirtschaft die Felder gemäht werden, gibt es oft Kollateralschäden: Wildtiere, meist junge, die sich in den Feldern verstecken, erleiden dann einen grausamen Tod. Um das zu vermeiden, gründen sich immer mehr Vereine, die mit Hilfe von Drohnen Wildtiere retten. So auch – ganz neu – in Großenaspe.