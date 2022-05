Gewerkschaft fordert verbindliche Zusagen vom Bund für Raffinerie PCK

In der Frage über ein mögliches Ölembargo gibt es in der EU noch keine Einigung. Doch die Debatte sorgt in der Raffinerie PCK in Schwedt für Unsicherheit unter den Beschäftigten. Im Falle eines Embargos hat die Gewerkschaft IG BCE hat daher eine Forderung an die Bundesregierung.