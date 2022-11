Der Bundestag hat entschieden, dass die Wahl vom September vergangenen Jahres in Berlin zum Teil wiederholt wird. Was bedeutet das für Sitze und Mehrheiten – und wer darf am neuen Termin alles wählen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wiederholung der Wahl in Berlin beschlossen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Hannover/Berlin. Der Bundestag hat am Donnerstag eine teilweise Wiederholung der Bundestagswahl vom September vergangenen Jahres in Berlin beschlossen. Wegen zahlreicher Pannen dürfen die Bürgerinnen und Bürger in 431 Wahlbezirken erneut entscheiden. Betroffen sind 327 der 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke.

Wann die Wiederholung stattfinden wird, ist offen. Es wird erwartet, dass nach der Parlamentsentscheidung das Bundesverfassungsgericht angerufen wird. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Dürfen die Parteien neue Kandidaten aufstellen?

Nein, weil es sich nicht um Neuwahlen, sondern um Wiederholungswahlen handelt. Es stehen also exakt dieselben Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, die schon im vergangenen Jahr hatten gewählt werden können. Wer inzwischen Berlin oder Deutschland verlassen hat oder verstorben ist, wird auf den Wahlzetteln gestrichen.

Was bedeutet die Wahlwiederholung für Sitze und Mehrheiten im Bundestag?

Die konkreten Folgen sind unklar. Möglich ist sowohl, dass nach der Wiederholung weniger Abgeordnete aus Berlin im Bundestag sitzen, allerdings genauso, dass Abgeordnete aus anderen Bundesländern ihre Sitze verlieren. „Aber das ist reine Spekulation“, wird die Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags, Daniela Ludwig (CSU), von „rbb24″ zitiert. „Da fehlen uns Erfahrungswerte. Gott sei Dank fehlen sie uns.“

Wahlskandal in Berlin: Wiederholung der Bundestagswahl möglich Pleiten, Pech und Pannen bei der Bundestagswahl im September 2021 in Berlin. Der Bundeswahlleiter hält eine Wiederholung deshalb für unumgänglich. © Quelle: dpa

Wie teuer ist eine Wahlwiederholung?

Auch das ist noch unklar, Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will allerdings mehr Geld einplanen als beim zurückliegenden Urnengang. „Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir mit 39 Millionen Euro“, sagte die SPD-Politikerin der „Berliner Morgenpost“. In der Summe ist nach ihren Angaben allerdings sowohl die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin als auch die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus berücksichtigt. Im vergangenen Jahr hatte die Wahl nach Angaben der Senatsfinanzverwaltung rund 14 Millionen Euro gekostet.

Wer darf wählen?

Jeder, der zum Zeitpunkt der Wahlwiederholung wahlberechtigt ist. Also können auch diejenigen ihre Stimme abgeben, die erst nach dem ursprünglichen Wahltermin im vergangenen Jahr volljährig geworden sind. Stimmen für inzwischen verstorbene Menschen können nicht stellvertretend abgegeben werden.

RND/tdi