﻿Oder hat sie das nicht verdient?

Es war der erste Winter mit dem neuen Bundeskanzler, nur kurz vor Beginn des Krieges in Europa, und der Schneeregen fiel auf den menschenleeren Strand der Ostsee in Vorpommern. Da gab es fünf Wochen, in denen es den wenigen Wanderern passieren konnte, dass eine Gestalt an ihnen vorbeihuschte, die Kapuze ins Gesicht gezogen, den Blick aufs Meer gerichtet, und im Ohr Kopfhörer, auf denen Shakespeare läuft. „Macbeth“, volle Länge. Oder ein historisches Sachbuch in Hörfassung. Napoleon, Erster Weltkrieg, Churchill.

Denn diese Gestalt war zwar zum Auslüften dort. Nach 30 Jahren voller Termine, Termine, Termine. Fast kein Privatleben. Und bewegen wollte sie sich, endlich mal wieder bewegen, weil das wirklich zu kurz gekommen war. Doch war sie auch, das wissen wir heute, auf der Suche. Nicht nach dem Weg, denn hier oben kennt sie sich aus. Eher nach dem Weg in die Geschichte. Ihrem eigenen. Es war Angela Merkel, die Deutschland 16 Jahre lang regiert hatte und in jenen Wochen frisch aus dem Bundeskanzleramt ausgezogen war. Die eigentlich ihr neues, privates Leben finden wollte.

Russischer Krieg liegt wie Schatten auf ihrer Kanzlerschaft

So erzählt sie es ein paar Monate später bei ihrem Comeback in der Öffentlichkeit im vorigen Sommer, das schon unter einem völlig anderen Stern steht. Denn während sie damals, im Winter, zum ersten Mal seit Jahren wieder dicke Wälzer las, eintauchte in Europas Historie und offenbar anfing, auch ihr Wirken in historische Dimensionen einzuordnen, überfiel Wladimir Putin die Ukra­ine – und alles war infrage gestellt. Ihre Außenpolitik. Ihre Energiepolitik. Ihre Europapolitik. Und damit etwas, von dem sie stets behauptet hatte, es interessiere sie nicht: ihr Platz in der Geschichte.

Als Angela Merkel sich damals in ihren alten Wahlkreis an der Ostsee zurückzog, hieß es noch, dass man sie bald vermissen werde. Als sie ein halbes Jahr später wieder öffentlich auftrat, wurde sie gefragt, warum sie sich nicht entschuldigt. Der russische Krieg liegt als Schatten auf ihrer Kanzlerschaft. Sogar CDU-Veteran Wolfgang Schäuble zweifelte öffentlich an, ob Merkels 16 Jahre in die Reihe der großen Kanzlerschaften von Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl gehöre. „Ob Frau Merkel unter den großen Kanzlern einzuordnen sein wird, das ist vielleicht noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen“, sagte der Bundestagspräsident a. D. dem „Handelsblatt“: „Bemerkenswert ist jedoch, dass sie auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagen kann, dass wir Fehler gemacht haben.“

Angela Merkel bei ihrem ersten Auftritt nach ihrer Amtszeit im Juni 2022 im Berliner Ensemble. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

An diesem Montagabend wird Deutschland nun die Gegenrede hören. Denn niemand Geringeres als das Staatsoberhaupt wird Merkel in genau diese Reihe stellen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht der Bundeskanzlerin a. D. im Schloss Bellevue das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland – in besonderer Ausfertigung.

Während jeder Kanzler nach Amtsende mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wird, erhielten es in dieser höchste Form nur Adenauer, der erste Kanzler, 1954, und 1998 Helmut Kohl, der Kanzler der deutschen Einheit.

Als die Entscheidung Steinmeiers bekannt wurde, hieß es sofort, sie werde für Kontroversen sorgen. Vor allem, weil Merkels Vermächtnis mit Blick auf Russland gerade eher nach einem Scherbenhaufen aussieht – und weil Steinmeier, den Merkel ins Amt gebracht hat, zuvor als ihr langjähriger Außenminister ein Architekt dieser Russland-Politik war. Das hat mindestens ein Geschmäckle, wie man in Schäubles Heimat sagt.

Andererseits: Relativieren ein Geschmäckle und ein Schatten die historische Rolle Angela Merkels, die es als erste Frau und als erste Ostdeutsche ins Kanzleramt schaffte? Die dort länger als Adenauer und so lange wie Kohl regierte, viermal (wieder)gewählt wurde und in dieser Zeit das Land, die EU und, so schien es ja zwischenzeitlich, die Welt zusammenhielt?

Bewältigung zahlreicher Krisen

Steinmeier dürfte sie für ihre Verdienste als Kanzlerin der Krisen würdigen, oder genauer: für deren Bewältigung. Weltfinanz-, Euro-, Flüchtlings-, Corona-Krise. War Kohl der Kanzler der Einheit, so war Merkel die Kanzlerin der Einigung, der innerdeutschen wie der europäischen. Sie gab Deutschland ein Gesicht – und genoss in der Welt bisweilen ein höheres Ansehen als daheim.

Zwei der überhaupt nur 15 öffentlichen Termine, die Merkel seit Amtsende absolviert hat, waren ein Besuch bei Ex-Präsident Barack Obama im Juni und eine Reise nach Genf, wo ihr im Oktober das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR seinen Nansen-Preis überreichte: „Auf dem Höhepunkt der Syrien-Krise“ habe sie „großen moralischen und politischen Mut“ bewiesen.

Zwei andere Termine waren ein Besuch ihrer Heimatstadt zum Festakt „25 Jahre fahrscheinfreier Stadtverkehr in Templin“ und der Empfang der Sternsinger in ihrem Altkanzlerbüro. Auch dafür war Merkel beliebt: für ihre unprätentiöse und bescheidene Art, für Bodenständigkeit und trockenen Humor.

Saskia Esken, SPD-Bundesvorsitzende. © Quelle: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

„Angela Merkel hat als erste Frau die Geschicke unseres Landes an der Spitze mitbestimmt und dabei die ganze Härte des Politikbetriebs erfahren“, sagt nun die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) anlässlich der Ordensverleihung. „16 Jahre lang, warum tut sie sich das an, haben viele oft gedacht“, erinnert sich Esken.

Sie lernte Merkel kennen, weil die Parteibasis sie zur SPD-Chefin gemacht hatte, um die dritte und letzte große Koalition zu beenden, in die sich Merkel gerettet hatte. Es kam dann anders, nämlich zur vollen Amtszeit und zum freiwilligen Abschied Merkels – auch das ein Novum in der Bundesrepublik.

Esken sagt heute, Merkels Antrieb seien eine tiefe Ernsthaftigkeit und großes Pflichtgefühl gewesen. All die Anfeindungen, nicht selten gespeist aus Geringschätzung und Hass gegenüber starken Frauen, hat sie auf ihre uneitle Art an sich abperlen lassen“, so die SPD-Chefin. „Ihre Gegner – aus den eigenen wie aus fremden Reihen – bissen sich an ihrer Integrität und ihrem feinen Humor die Zähne aus.“

Dass die SPD-Chefin besonders Merkels „diplomatisches Geschick“ lobt, mit dem sie stets „tragfähige Koalitionen und Kompromisse“ in „unruhigen und krisengeplagten Zeiten“ schmiedete, klingt nach einer leidenschaftlichen Verteidigung gegen die aktuellen Anwürfe.

Man muss nicht mit ihrem gesamten Wirken einverstanden sein, um ihre großen Verdienste anzuerkennen Parteichef der Grünen Omid Nouripour

Selbst die Grünen – mit denen Merkel in ihrer vierten Amtszeit gern koaliert hätte – gratulieren „herzlich zu dieser hohen Auszeichnung“, wie Parteichef Omid Nouripour dem RND sagt: „Sie hat unser Land mit ihrer Kanzlerschaft wie nur wenige andere geprägt. Man muss nicht mit ihrem gesamten Wirken einverstanden sein, um ihre großen Verdienste anzuerkennen.“

Die CDU über Merkels Amtszeit

Nur die CDU hadert. Es ist ein integraler Bestandteil von Merkels politischer Biografie, dass die eigene Partei, deren Chefin sie fast 19 Jahre lang war, sich mit ihrem Vermächtnis quält. Zwar heißt es aus der Fraktion, Parteichef Friedrich Merz freue sich über die Ehrung für Merkel. Doch ins Amt gekommen war er, weil er weite Teile ihres Wirkens rückabwickeln sollte; sie wiederum mochte den amtierenden CDU-Chef nicht auf ihre Gästeliste zur Ordensverleihung setzen.

Dafür kommen der Westberliner Schauspieler Ulrich Matthes, mit dem sie befreundet ist, und Jürgen Klinsmann, der während der WM 2006 in Deutschland Bundestrainer war. Neben Familie, Weggefährten und ihrem Nachfolger Olaf Scholz hat Merkel zudem ihre früheren Vertrauten und Ministerinnen Annette Schavan und Ursula von der Leyen eingeladen. Letztere ist nun EU-Kommissionspräsidentin – auch ein Vermächtnis Merkels.

Höchstmögliche Auszeichnung Deutschlands für Ex-Kanzlerin Merkel Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Montag mit der höchstmöglichen Auszeichnung Deutschlands geehrt. © Quelle: dpa

In der CDU sind viele der Leistungen, für die sie anderswo gelobt, geehrt und vom UNHCR ausgezeichnet wurde, mindestens umstritten. Um ihre Flüchtlingspolitik zu verarbeiten, organisierte die Partei eine Art Therapiesitzungsreihe.

Und tatsächlich, wenn die Kommunen derzeit klagen, die Unterbringung neuer Geflüchteter überlaste sie, zeigt das auch, dass Merkel vieles ungelöst hinterließ. In weiten Teilen Ostdeutschlands gilt die ostdeutsche Kanzlerin seither als Unperson. Statt zur inneren Einheit trug sie zum Aufstieg der AfD bei.

Linke fordert kritischen Aufarbeitung statt Auszeichnung

„Merkels Bilanz ist zwiespältig und bedarf eher einer kritischen Aufarbeitung als einer Auszeichnung“, sagt der Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, dem RND. Und Bijan Djir-Sarai, der Generalsekretär der FDP, mit der sie auch vier Jahre lang regierte, sagt: „Am Ende ihrer Amtszeit war unser Land in keinem guten Zustand.“ Zwar verdienten 16 Jahre Einsatz im wichtigsten Staatsamt Respekt, so der Liberale. „Aber historische Größe lässt sich in der Politik erfahrungsgemäß erst mit weiterem zeitlichen Abstand erkennen.“

Die AfD selbst zeterte in Person ihres Bundesvize Stephan Brandner schon, Merkel gehöre eher bestraft als ausgezeichnet, da war die Würdigung kaum angekündigt.

Doch auch Merkel selbst sieht Versäumnisse, etwa im Klimaschutz. Stillstand herrschte zudem bei der Digitalisierung, und seit dem Ukraine-Krieg gelten die Abschaffung der Wehrpflicht, der Atomausstieg und die Ausrichtung auf russisches Gas vielen als Fehler.

Ausgerechnet der Historiker Andreas Rödder, der als Leiter der Grundwertekommission am neuen Parteiprogramm der CDU mitarbeitet, hat jetzt im „Tagesspiegel“ geschrieben, die Auszeichnung Merkels sei „ein Fehler, mit dem der Bundespräsident der Demokratie und ihrer Glaubwürdigkeit schadet“. Die Ära Merkel „implodiert gerade vor unseren Augen“, so Rödder – und wirft ihr eine falsche Energie-, Russland-, Verteidigungs- sowie eine Migrationspolitik vor, die zu Chaos geführt habe.

Memoiren von Merkel 2024

Angela Merkel selbst wird bald 69 Jahre alt. Im nächsten Sommer 70. Wenig später sollen ihre Memoiren erscheinen, wie der Verlag angekündigt hat. Die Altkanzlerin schreibt daran mit ihrer früheren Büroleiterin Beate Baumann, die mehr als 30 Jahre für sie gearbeitet hat.

Privat schaut sich Merkel jetzt öfter Sehenswürdigkeiten in Westdeutschland an, und es gibt die Verpflichtungen im „Büro der Bundeskanzlerin a. D.“, das ihr der Bundestag Unter den Linden zur Verfügung stellt und in dem, wie zuvor im Kanzleramt, wieder ihr Lieblingsgemälde hängt: Oskar Kokoschkas Porträt von Konrad Adenauer. Der fünfte ihrer 15 Termine war die Eröffnung der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Adenauer und Kohl, sicher kein Zufall. Wer wird ihre Stiftung eröffnen, wer ihr Porträt aufhängen?

Merkel spricht jetzt wieder häufiger öffentlich. Das nächste Mal am Rande der Leipziger Buchmesse, 29. April. In Gesprächen, zuletzt im Dezember, erläutert sie ausführlich, warum sie gegenüber Putin so handelte, wie sie handelte. Sie misstraute ihm, aber wollte ihn einbinden. Die Wirtschaft habe nach dem Billiggas gerufen, und Putin habe die Ukraine angegriffen, ehe Nord ­Stream 2 lief. Die Ukraine schneller in die Nato zu lassen hätte nur zu einem schnelleren Krieg geführt.

„Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, aber an Verbindung durch Handel, und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in ihrem ersten Zeitungsinterview nach Amtsende. Merkel kann die meisten ihrer Entscheidungen so erklären, dass sie nicht mehr wie Fehler wirken. Ganz egal kann ihr das eigene Vermächtnis nicht sein.

Nicht so wichtig sind ihr dafür Symbole der eigenen Historisierung. Dass schon ein Künstler mit der Erstellung ihres Porträts für die Ahnengalerie im Kanzleramt beauftragt wäre, war noch nicht zu vernehmen. Aber es hatte auch bei ihrem Vorgänger Gerhard Schröder fast zwei Jahre gedauert, ehe der zum Einzug des Gemäldes seine alte Wirkungsstätte noch mal besuchen durfte. „Irgendwann werden Sie neben mir hängen“, hatte er Merkel da gesagt. Aus heutiger Sicht klingt es wie eine Warnung.