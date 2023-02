Bundesverfassungsgericht: Sportverein darf NPD-Mitglied ausschließen

Die Unterbringung von bis zu 250 Flüchtlingen in der ehemaligen Lungenfachklinik am Forschungszentrum Borstel in Sülfeld sorgt für Unruhe in der Region. Landrat Jan Peter Schröder sowie Vertreter von Polizei und DRK versuchten am Montagabend, den Bürgern Ängste und Sorgen zu nehmen.