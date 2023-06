Bundesverfassungsgericht entscheidet über Haushaltsklage: Verliert die Ampel 60 Milliarden Euro?

Berlin. Noch hat es Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nicht geschafft, die fehlenden 20 Milliarden Euro für den Haushaltsentwurf 2024 zusammenzubekommen. Das 20-Milliarden-Euro-Loch ist aber im Vergleich mit den Problemen, die Lindner durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bekommen könnte, vergleichsweise überschaubar. Am Mittwoch verhandeln die Karlsruher Richter über die Klage der Union gegen den Nachtragshaushalt für 2021, der immerhin 60 Milliarden Euro umfasst. Worum geht es genau?

Wie kam es zu dem Nachtragshaushalt?

Die Aktion war ein wichtiges Schmiermittel beim Zustandekommen der Ampelregierung. Um ausreichend Geldmittel für den Klimaschutz zur Verfügung zu haben, ohne die Schuldenbremse zu verletzen, griff die Koalition tief in die haushaltspolitische Trickkiste: In einer ihrer ersten Amtshandlungen widmete sie ungenutzte Corona-Hilfen im Umfang von 60 Milliarden Euro aus dem Jahr 2021 um und schob sie in den Energie- und Klimafonds (EKF), aus dem fast alle Klimaprogramme bezahlt werden.

Was ist daran problematisch?

Die Ampel rechtfertigte die Verschiebeaktion mit der Notwendigkeit, in der Corona-Pandemie unterlassene Investitionen nachzuholen. Das sieht die Union jedoch komplett anders und wird darin zum Beispiel auch vom Bundesrechnungshof unterstützt. Die Überführung der 60 Milliarden Euro sei ein Bruch der Schuldenregel des Grundgesetzes, weil dieses Geld nur zur Bewältigung einer unvorhersehbaren Naturkatastrophe – nämlich der Corona-Pandemie – verwendet werden dürfe. Beim Klimaschutz handele es sich jedoch nicht um eine unerwartete Krise. Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels müssten daher unter Einhaltung der Schuldenregel aus dem regulären Haushalt finanziert werden, so die Argumentation.

Warum beschäftigt sich nun das Verfassungsgericht mit dem Vorgang?

Die Union hat dagegen geklagt. Sie beantragte zusätzlich eine einstweilige Anordnung, um sofort eine faktische Sperrung der Mittel zu erreichen. Das wurde Ende 2022 allerdings vom Verfassungsgericht abgelehnt. Die Richter argumentierten, durch eine Sperrung müssten Klimaprogramme wie zum Beispiel die Förderung energieeffizienter Gebäude sofort gestoppt werden, weil sie aus dem mittlerweile in Klima- und Transformationsfonds (KTF) umbenannte Nebenhaushalt bezahlt würden. Das würde zu erheblichen Unsicherheiten führen, so die Verfassungsrichter. Für weniger kritisch hielt das Gericht die Handlungsoptionen der Regierung, sollte der Union später in der Hauptsache recht gegeben werden. Bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe am Mittwoch geht es nun um das Hauptsacheverfahren.

Wie stehen die Chancen für die Klage der Union?

Interessant ist, dass die Karlsruher Richter an mehreren Stellen in dem Beschluss zur Zurückweisung der einstweiligen Anordnung ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass die von der Union angegriffenen Punkte tatsächlich inhaltlich genau geklärt werden müssten. Es erscheine „nicht ausgeschlossen“, dass die Umwidmung der Gelder „nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben an eine notlagenbedingte Kreditaufnahme“ entspreche, heißt es zum Beispiel in dem Beschlusstext. Die Klage hat also durchaus Chancen. Mit anderen Worten: Die Ampel läuft Gefahr, die 60 Milliarden Euro oder zumindest einen Teil davon wieder zu verlieren. Das Geld müsste dann eingespart oder durch neue Schulden aufgebracht werden. Die Einhaltung der Schuldenbremse wäre dann aber nicht mehr möglich.

Wann soll eine Entscheidung verkündet werden?

Das ist unklar. Die Union berichtet allerdings von Signalen aus Karlsruhe, dass noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung gerechnet werden kann.