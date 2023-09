Bundesverfassungsgericht entscheidet über Liberalisierung des Familienrechts

Karlsruhe. Ein Junge aus Sachsen-Anhalt könnte bald drei Elternteile haben: seine Mutter, seinen biologischen Vater und den neuen Freund der Mutter. In der Praxis gibt es solche Patchwork-Verhältnisse schon lange. Rechtlich sind drei gleichberechtigte Elternteile bisher ausgeschlossen. Doch das Bundesverfassungsgericht denkt über eine Anpassung des Rechts an moderne Verhältnisse nach.

An diesem Dienstag wurde der Fall aus Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Eine Frau hat mit ihrem Freund ein geplantes Kind gezeugt. Im April 2020 kam es zur Welt. Doch schon im Juni trennte sie sich vom biologischen Vater des Kindes. Dieser wollte zwar die Vaterschaft anerkennen, doch die Mutter ließ den Termin auf dem Standesamt platzen. Sie hatte schon einen neuen Freund, der alsbald bei ihr einzog und nun seinerseits die Vaterschaft des Säuglings anerkannte.

Doch der biologische Vater kämpfte um seinen Status und focht die Vaterschaft des neuen Partners der Mutter an. Ein Abstammungsgutachten belegte zwar, dass er eindeutig der biologische Vater ist. Dennoch lehnte das Oberlandesgericht Naumburg die Anfechtung ab. Laut Gesetz kann ein biologischer Vater die Vaterschaft des rechtlichen Vaters nicht anfechten, wenn dieser eine sozial-familiäre Beziehung zum Kind hat. Die soziale Familie soll so vor Störungen von außen geschützt werden.

Der biologische Vater, inzwischen 44 Jahre alt, gab nicht auf und erhob Verfassungsbeschwerde, sowohl gegen das Naumburger Urteil als auch gegen die gesetzliche Grundlage (Paragraf 1600 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). Der Fall hat also grundsätzliche Bedeutung.

Staatssekretärin: Gerichte brauchen mehr Flexibilität bei der Feststellung der Vaterschaft

Seine Anwältin Franziska Köpke sagte: „Das Elternrecht meines Mandanten ist verletzt, weil er keine Chance hat, rechtlicher Vater zu werden“. Die rechtliche Vaterschaft wolle er nutzen, um ein gemeinsames Sorgerecht mit der Mutter zu erlangen. Derzeit habe er nur ein gelegentliches Umgangsrecht und auch das habe er sich gerichtlich erkämpfen müssen.

Die Vertreterin der Bundesregierung, Justiz-Staatssekretärin Angelika Schlunck, ließ Sympathien für die Verfassungsbeschwerde erkennen. „Eine verfassungskonforme Auslegung des Gesetzes ist möglich“, sagte Schlunck, „die Gerichte brauchen mehr Flexibilität bei der Feststellung der Vaterschaft.“

Juristinnenbund ist gegen Gesetzes-Aufweichung

Die Mutter will jedoch verhindern, dass ihr Ex-Freund auch zum rechtlichen Vater des inzwischen drei-jährigen Jungen wird. Ihr Anwalt Dirk Siegfried sagte in Karlsruhe, der biologische Vater wolle sich nur „konfrontativ in die Beziehung von Mutter und rechtlichem Vater drängen“. Unterstützt wurde die Mutter vom Deutschen Juristinnenbund. „Wenn der biologische Vater am Sorgerecht beteiligt wird, ist das ein Einfallstor für viele weitere Konflikte, zum Beispiel um den Wohnort oder die Schulwahl“, warnte Vizepräsidentin Lucy Chebout.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun drei Möglichkeiten. Wenn es die Verfassungsbeschwerde des biologischen Vaters ablehnt, bleibt der neue Freund rechtlicher Vater des Jungen. Wenn es der Verfassungsbeschwerde stattgibt, muss das Gericht in Naumburg neu entscheiden. Es könnte dann zum Beispiel darauf abstellen, dass der biologische Vater bereits eine sozial-familiäre Beziehung zum Kind hatte, als er die Vaterschaft anerkennen wollte und dann ausgebremst wurde.

Verfassungsgericht hatte in der Vergangenheit bereits entschieden

Das Gericht könnte aber auch einen ganz gewagten Schritt gehen und den Weg zur rechtlichen Vaterschaft beider Männer ebnen. Dazu müssten die Karlsruher Richter aber erst einmal ihre eigene Rechtsprechung korrigieren. Noch 2003 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass ein Kind maximal zwei Elternteile haben soll, um Komplikationen zu vermeiden.

Darüber wollen die Richter nun aber ausdrücklich noch einmal nachdenken, weshalb sie zur Verhandlung viele psychologische und familienrechtlichee Sachverständige eingeladen hatten. Diese konnten allerdings nur bedingt weiterhelfen, es gebe kaum Forschung, wie sich Familien mit drei rechtlichen Elternteilen aufs Kindeswohl auswirken. Allerdings habe es in ähnlichen Konstellationen keine zusätzlichen Konflikte gegeben, etwa bei Stiefkindfamilien, die Kontakt zum ursprünglichen Vater halten oder wenn bei in-vitro-gezeugten Kindern der Samenspender ins Familienleben integriert wird.

Ampel-Regierung möchte modernisieren

Selbst der Deutsche Juristinnenbund ist nicht grundsätzlich gegen mehrere Elternteile. Voraussetzung sei jedoch, dass die Beteiligten kooperationsbereit sind. Daran fehle es offensichtlich im Fall aus Sachsen-Anhalt, bei dem nur noch über Anwälte kommuniziert werde.

Das mit Spannung erwartete Urteil wird in einigen Monaten verkündet. Sollte das Bundesverfassungsgericht letztlich doch die bestehende Rechtslage bestätigen, könnte aber auch der Gesetzgeber aktiv werden. Staatssekretärin Angelika Schlunck wies darauf hin, dass die Ampel-Koalition das Abstammungsrecht modernisieren wolle. Vor 2025 werde es allerdings keine konkreten Vorschläge geben.