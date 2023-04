Bundesverkehrsminister Wissing und Letzte Generation wollen sich treffen

Kostenfrei bis 15:12 Uhr lesen

E-Mobilität Rendsburg-Eckernförde

Am Campingplatz BUM in Borgdorf-Seedorf kann ab sofort E-Strom getankt werden. Inhaber Kurt Ulrich investierte in vier von den Stadtwerken Nortorf betriebene Ladepunkte. Wie er an Fördermittel kam – und wo es in Nortorf weitere Ladestellen gibt.