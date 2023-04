Bundeswehr aus Sudan zurückgekehrt: Pistorius und Baerbock empfangen Einsatzkräfte

Wunstorf. Die politisch Verantwortlichen des Evakuierungseinsatzes im Sudan kamen aus unterschiedlichen Richtungen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eilte aus Madrid herbei; dort hatte er sich mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Spanien getroffen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) flog in Berlin ab, begleitet von zahlreichen Bundestagsabgeordneten.

Hauptpersonen waren jedoch die Bundeswehr-Soldaten, die vom Stützpunkt Al-Azraq in Jordanien bei insgesamt 14 Flügen 779 Frauen, Männer und Kinder aus dem nordafrikanischen Land gerettet hatten, in dem „aus heiterem Himmel“ (Baerbock) brutale Kämpfe rivalisierender Teile des sudanesischen Militärs ausgebrochen waren - darunter 230 Deutsche sowie 184 Bürger aus anderen EU-Staaten. Den rund 400 Soldaten, die in vier Militärtransportern landeten, wurde auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen ein herzlicher Empfang zuteil.

Bei der Rückkehr aus Afghanistan war niemand auf dem Rollfeld von Wunstorf

„Das war nicht immer so. Bei der Rückkehr des letzten regulären Afghanistan-Kontingents Ende Juni 2021 war niemand auf dem Rollfeld von Wunstorf, obwohl 160.000 Soldatinnen und Soldaten an dem Einsatz teilgenommen hatten, der immerhin knapp 20 Jahre währte. Dies war neben dem üblichen Termindruck der damals fehlenden Wertschätzung für die Truppe geschuldet und stieß entsprechend auf Kritik.

Als nach der überraschend schnellen Machtübernahme durch die Taliban die dramatische Rettung von Ortskräften nötig wurde, sah das Bild anders aus. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) flog den Soldaten zwei Monate später sogar bis Usbekistan entgegen und umarmte den verantwortlichen Kommandeur, um dessen Hals ein Gewehr hing. Auch zahlreiche Parlamentarier fanden sich seinerzeit in Wunstorf ein. Dies geschah offenbar aus einer Mischung aus schlechtem Gewissen und Anerkennung der militärischen Leistung unter dramatischen Umständen.

Trotz Waffenruhe: offenbar weiterhin Kämpfe im Sudan Die rivalisierenden Militärblöcke im Sudan haben sich am Donnerstag auf eine Verlängerung der Waffenruhe um weitere 72 Stunden geeinigt. © Quelle: Reuters

Pistorius: „Das Mindeste, was man tun kann, ist heute hier zu sein“

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist nichts mehr, wie es war. Der Bundestag hat der Truppe ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gewährt. Eine Anhebung des jährlichen Wehretats ist in der Diskussion. Und Bekundungen des Respekts gibt es zumindest im Bundestag reichlich – wenn man von der Linken absieht. Das zeigte sich auch in Wunstorf.

Pistorius und Baerbock betraten die erste der vier gelandeten Maschinen, um mit den Soldaten zu sprechen. „Das Mindeste, was man tun kann, ist heute hier zu sein“, sagte der Verteidigungsminister kurz zuvor. „Sie haben es verdient. Sie haben einen großartigen Job gemacht.“ Die Außenministerin erklärte: „Wir sind alle mehr als erleichtert, dass alle heil zurückgekommen sind.“ Zwar seien rund 100 Deutsche unverändert im Sudan, so Baerbock. In der Hauptstadt Khartum hielten sich indes nur noch wenige auf; manche wollten das Land gar nicht verlassen, weil in ihren Landesteilen nicht gekämpft werde. Wer dem Sudan trotzdem den Rücken kehren wolle, der könne dies mit Hilfe befreundeter Nationen weiter tun.

Dabei machten beide Politiker kein Hehl daraus, dass sie noch eine Woche zuvor angespannt gewesen waren – als unklar war, wie die Sache ausgeht. Dass die Gefahr real ist, zeigte Pistorius zufolge der jüngste Beschuss einer türkischen Maschine. Derzeit sind denn am Flugplatz Khartum auch keine Rettungsflüge mehr möglich.

Dem Empfang folgte ein Appell mit Nationalhymne und Applaus, dem Angehörige beiwohnten. Darunter waren Hans-Peter und Christa Thul, deren Sohn an dem Einsatz beteiligt war. „Wir empfinden die Art des Empfangs als sehr wohltuend“, sagte Herr Thul. „Es ist eine Ehrerbietung gegenüber den jungen Leuten, die ihre Rübe hinhalten.“