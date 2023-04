Bundeswehr beginnt im Sudan mit Rettungseinsatz für deutsche Staatsbürger

Berlin. Die Bundeswehr hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium auf Twitter mit. Für die Rettungsmission flog die Luftwaffe nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Militärtransportern in das von Kämpfen erschütterte Land.

Wie brenzlig die Lage ist, zeigt sich an einem veränderten Reiseplan: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte seinen für Sonntag geplanten Antrittsbesuch in den USA ab, um Entscheidungen einer schwierigen Rettungsmission aus der Nähe zu begleiten. Seit Tagen warten Bundeswehr und Krisenstab des Auswärtigen Amtes auf eine Gelegenheit, die rund 150 Deutschen zu evakuieren, die im Sudan festsitzen. Seit Ostern bekämpfen sich dort die Truppen zweier Putschgeneräle. Die Lage gilt als hochgefährlich und unübersichtlich.

Es fehlen Wasser und Lebensmittel, Stromabschaltungen behindern zunehmend die Kommunikation.

Aus Khartum werden Explosionen und Schusswechsel auf der Straße gemeldet. Mehrere 100 Zivilisten sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bereits getötet worden. Der EU-Botschafter wurde in seiner Residenz angegriffen. Waffenstillstände wurden ausgerufen und wieder gebrochen.

Viele Bundesbürger 800 Kilometer von der Hauptstadt entfernt

Wie sicher der Flughafen der Hauptstadt Khartum ist, wo die Bundeswehr mit ihren A400M-Militärtransporter-Flugzeugen landen kann, war unklar. Mindestens eine Landebahn gilt als zerstört. Die Beobachtergruppe NetBlocks.org teilte mit, dass die Internetverbindung im Sudan am Sonntag nahezu komplett eingebrochen sei.

Machtkampf im Sudan: Residenz des EU-Botschafters angegriffen Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate forderten ein Ende der Kämpfe. © Quelle: Reuters

Die Hafenstadt Port Sudan, von wo am Wochenende Saudi-Arabien eine Delegation aus dem Land gebracht hatte – 800 Kilometer von Khartum entfernt, wo sich die meisten Bundesbürger aufhielten, 800 unsichere Kilometer obendrein. Denkbar also, dass die Evakuierung mit bewaffneten Soldaten abgesichert werden muss. Die Bundeswehr verlegte dafür mehrere hundert Fallschirmjäger mit Waffen und Material aus Deutschland nach Jordanien.

Unser Ziel ist, in dieser gefährlichen Lage in Sudan so viele Staatsangehörige wie möglich aus Khartum auszufliegen. Bundesverteidigungsministerium via Twitter

Bundeswehr und Auswärtiges Amt koordinierten am Sonntag gemeinsam eine laufende Evakuierungsoperation „für die Deutschen vor Ort in Abstimmung mit unseren Partnern“, schrieb das Verteidigungsministerium auf Twitter. „Unser Ziel ist, in dieser gefährlichen Lage in Sudan so viele Staatsangehörige wie möglich aus Khartum auszufliegen.“

„Wir tun, was wir können“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Aus Sicherheitsgründen könne man allerdings keine Details nennen.

Im Sudan befinden sich aus Deutschland vor allem Mitarbeiter der Botschaft und von Hilfsorganisationen.

USA starteten mit Aktion

Die USA gingen dann als Erstes in Aktion. „Das US-Militär hat eine Operation durchgeführt, um US-Regierungspersonal aus Khartum herauszubringen“, twitterte US-Präsident Joe Biden in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nach US-Angaben holten Spezialkräfte rund 70 Botschaftsanghörige per Hubschrauber aus dem Land. Allerdings befinden sich offenbar weiter Tausende US-Amerikaner im Land.

Auch Frankreich und Griechenland teilten mit, sich um die Evakuierung ihrer Staatsbürger zu kümmern und dabei auch Menschen aus verbündeten Staaten im Blick zu haben. Greichenland schickte Spezialkräfte nach Ägypten. Italien entsandte Militärflugzeuge nach Djibouti. Die Niederlande entsandten zwei Flugzeuge der Luftwaffe und einen Airbus A330 nach Jordanien. Schon allein der Transfer zur Versammlungsstelle, von dem aus die Evakuierung erfolgen solle, sei im Sudan nicht ungefährlich, teilte die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren mit.

Und neben der Evakuierung gilt die Sorge auch der Bedeutung der Kämpfe für die Stabilität der Region. „Die Kämpfe im Sudan gefährden nicht nur den Transformationsprozess zu einer zivilen Regierung im Sudan“, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Jürgen Trittin, dem RND. „Sie drohen durch die Verwicklungen Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate sowie libyscher Bürgerkriegsparteien die gesamte Region weiter zu destabilisieren.“

Auch deshalb müsse alles dafür getan werden, die Kämpfe zu beenden und erneut zu versuchen, die bisherige Militärregierung durch eine zivile Regierung zu ersetzen. „Wenn nun viele Botschaften evakuiert werden müssen, ist das auch dafür ein Rückschlag“, sagte Trittin.

