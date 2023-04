Bundeswehr: Verteidigungsminister Pistorius will Beschaffung von Waffensystemen beschleunigen

Berlin. Verteidigungs­minister Boris Pistorius (SPD) will das Beschaffungs­wesen in der Bundeswehr deutlich beschleunigen. Über einschlägige Weisungen an sein Haus informierte er am Mittwoch zunächst den Verteidigungs­ausschuss des Bundestages und anschließend die Öffentlichkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pistorius sagte, man werde künftig auf marktgängige Produkte setzen. Er wolle „weg von Goldrand­lösungen“. Das Verhältnis zur deutschen Rüstungs­industrie, so glaubt er, werde dadurch noch besser werden, „weil marktgängige Lösungen auch weniger Sonder­lösungen sind“. Der SPD-Politiker will dazu die Inspekteure der Teilstreit­kräfte – Heer, Luftwaffe und Marine – stärker in die Entscheidungen einbinden. Dabei pocht er auf ein „Freeze of Design“. Das bedeutet: Ist ein Waffensystem erst einmal bestellt, gibt es künftig „keine weiteren Veränderungen im laufenden Prozess mehr“ – sprich: die Forderung nach technologischen Nachbesserungen, die Rüstungsprojekte bisher oft in die Länge zogen.

Pistorius’ unaufgeregter Problemlöser: Lüneburger Brigadegeneral ist im Verteidigungsministerium gefragt Er wird künftig als einer der wichtigsten Berater von Verteidigungs­minister Pistorius agieren: Der Lüneburger Brigadegeneral Christian Freuding sieht seiner neue Aufgabe positiv entgegen. Der für seine ruhige und sachliche Art bekannte 51-Jährige gilt in Berlin und Bonn als hervorragender Kümmerer. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Pistorius für mehr Risiko- und Verantwortungsbereitschaft

Und schließlich sollen Entscheidungen über Beschaffungen wo möglich noch mehr auf untere Ebenen verlagert und Ausnahmeregeln ausgeschöpft werden. Pistorius mahnte mehr Risiko- und Verantwortungs­bereitschaft der Kommandeure an. „Fesseln, die wir uns selbst angelegt haben, werden wir abwerfen“, sagte er. Dazu gehöre, dass Entscheidungs­träger aus Fehlern lernen dürften, statt sie „zu köpfen“. Man müsse „weg von der Verantwortungs­diffusion, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten“. Zu 100 Prozent rechtssichere Lösungen gebe es ohnehin nicht, auch wenn man sich darum bemühe, sagte der Minister. „Künftig muss eine Beschaffungs­entscheidung nach sechs Monaten getroffen sein.“ Oder es müsse begründet werden, warum dies innerhalb dieses Zeitraums nicht geschehen sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Faktor Zeit sei nämlich der aktuell entscheidende, betonte er angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Folgen. „Bis vor anderthalb Jahren hatten wir viel Zeit und wenig Geld“, so Pistorius. „Jetzt haben wir das Sondervermögen und wenig Zeit.“ Entsprechend gehe es darum, die Prozesse den Anforderungen anzupassen. Das Sondervermögen umfasst 100 Milliarden Euro. Es wurde im vergangenen Jahr von Kanzler Olaf Scholz als Reaktion auf den russischen Angriff vorgeschlagen und vom Bundestag bewilligt.

Kritik von der CDU: „Das Sondervermögen allein reicht nicht aus“

Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungs­ausschusses im Bundestag, Henning Otte (CDU), sagte dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND): „Die vom Verteidigungs­minister angekündigten Veränderungen im Beschaffungs­prozess sind notwendig. Sie bringen aber dann nichts, wenn keine Beschaffungs­entscheidungen vom Minister selbst getroffen werden und keine wesentliche und dauerhafte Steigerung des Budgets in Sicht ist. Das Sondervermögen allein reicht nicht aus.“

Neue Spitze beim Beschaffungsamt der Bundeswehr

Erst Ende März hatte Pistorius einen Wechsel an der Spitze des Beschaffungs­amtes der Bundeswehr verkündet. Er löste die bisherige Präsidentin Gabriele Korb „mit Dank für ihre Arbeit“ ab und betraute Annette Lehnigk-Emden, zuletzt Vizepräsidentin der Koblenzer Bundesbehörde, mit der Aufgabe. Korb hatte das Amt 2018 noch unter der CDU-Verteidigungs­ministerin Ursula von der Leyen übernommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informations­technik und Nutzung der Bundeswehr ist dem Verteidigungs­ministerium unterstellt und für die milliarden­schweren Rüstungs­projekte der Truppe verantwortlich. Hauptaufgabe ist die Ausstattung der Bundeswehr mit leistungsfähigem und sicherem Gerät, jedoch gibt es seit Jahren Kritik an langen, sich oftmals über Jahre hinziehenden Entscheidungs­wegen. Immer wieder liefen auch die Kosten aus dem Ruder, ohne dass Waffensysteme funktionierten.