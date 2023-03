Breuer soll neuer Generalinspekteur der Bundeswehr werden

Tag der Entscheidungen: Karstadt in Kiel, Imland-Kliniken im Kreis RD

Galeria Karstadt will Filialen schließen - auch in Schleswig-Holstein. Das wurde heute verkündet. Offen ist indes noch die Entscheidung zur Imland-Klinik im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Ab 17 Uhr tagt der Kreistag. Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.