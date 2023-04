Bundeswehreinsatz im Sudan: Die Truppe kann, wenn sie muss

Der erste Evakuierungseinsatz der Bundeswehr aus dem Sudan war in der vorigen Woche noch vorzeitig abgebrochen worden. Ab Sonntag jedoch lief die Mission offenbar wie am Schnürchen. Und bereits am Dienstag wurde ihr Ende verkündet. Das ist doppelt bemerkenswert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum einen zeigt es die Leistungsfähigkeit der Truppe, die angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine regelmäßig in Zweifel stand. Überdies ist der Einsatz Beleg für die Notwendigkeit von Spezialkräften. Die Bundeswehr kann, wenn sie will und muss: Das hat sie nach dem Evakuierungseinsatz in Afghanistan vor zwei Jahren erneut bewiesen. Die politisch Verantwortlichen haben derweil bewiesen, dass sie Prioritäten setzen können: Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte seinen USA-Besuch ab, Außenministerin Annalena Baerbock ein Außenministertreffen der EU.

Die Kämpfe im Sudan haben die westliche Welt kalt erwischt

Zum anderen hat der Ausbruch der Kämpfe zwischen rivalisierenden Teilen der sudanesischen Armee die westliche Welt abermals kalt erwischt. Die rasche Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan hatte im Sommer 2021 niemand auf dem Zettel. Russlands Attacke auf die Ukraine? Galt selbst in Geheimdienstkreisen manchen als unwahrscheinlich. Die explodierende Gewalt im Sudan schließlich kam, wie Baerbock sagte, „out of the blue“ – aus heiterem Himmel. Und die Sudanesinnen und Sudanesen müssen weiter zittern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Evakuierung aus dem Sudan lief – und warum es jetzt noch gefährlicher wird Es war eine Aktion mit hohem Risiko: Bei der Evakuierung aus dem Sudan war bereits der Weg zum Flughafen gefährlich. Außenministerin Baerbock und Verteidigungs­minister Pistorius sagten Termine ab, um die Aktion zu begleiten. Doch nicht alle im Sudan lebenden Deutschen konnten bisher erreicht werden. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Auch die Folgen sind jeweils spürbar. Ob es wie jetzt um eigene potenzielle Opfer, Flüchtlingsströme, Rohstoffe oder industrielle Abhängigkeiten geht – Konflikte in fernen Weltgegenden wirken sich plötzlich unmittelbar auch für uns aus. Es gibt in diesem Sinne keine Außenpolitik mehr. Es gibt nur noch Weltinnenpolitik.