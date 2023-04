﻿Bundeswehr-Kommandeur in Mali: Die Vorbereitungen für Abzug haben begonnen

Gao. Herr Bohnsack, die Bundeswehr sammelt in Mali Informationen für die UN-Mission MINUSMA. Verteidigungsminister Pistorius hat bei seinem Besuch hier in Gao kürzlich gesagt, weil die malische Übergangsregierung der Bundeswehr keine Drohnenflüge mehr genehmige, könne der Auftrag des Einsatzes nicht erfüllt werden. Wie sinnvoll ist der Einsatz aus Ihrer Sicht noch?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich arbeite die ganze Zeit daran, dass wir wieder Drohnenflüge genehmigt bekommen, und bleibe auch optimistisch. Der Auftrag ist schon erfüllbar. Wir erzielen auch Aufklärungsergebnisse, ohne dass wir die Drohnen einsetzen. Mit den Drohnen selbst wäre es aber noch einmal mehr, was wir aufklären könnten. Auch für die Kräfte am Boden wäre es sicherer, wenn wir beispielsweise Konvois aus der Luft begleiten könnten. Dann kann man zum Beispiel sehen, wenn feindliche Elemente sich sammeln und auf die warten sollten.

Wir haben gerade eine Bodenpatrouille der Bundeswehr begleitet, das ist doch erheblich aufwendiger, als aus der Luft aufzuklären.

Ja, es ist erheblich aufwendiger, aber die Soldaten sehen auch anders und mehr. Die Drohne hört nicht, sie riecht nicht, sie sieht nur etwas und kann das auch nicht anfassen. Die kann nichts aus der Nähe ansehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommandeur des deutschen Einsatzkontingents in Mali, Oberst Heiko Bohnsack © Quelle: Andy Spyra

Also halten sie den Einsatz weiter für sinnvoll?

Militärisch und politisch hat er auf jeden Fall seinen Sinn gehabt. Darum ist er auch mandatiert worden. Militärisch halte ich ihn schon noch für sinnvoll, weil wir einen militärischen Effekt erzielen. Für Heiko Bohnsack, den Staatsbürger in Uniform, hat der Einsatz politisch einen Sinn, weil wir bei der Stabilisierung der Sahelzone einen Beitrag leisten. Und wir bieten eine Anlehnungsmöglichkeit für kleinere Partner, sich zu beteiligen, die ansonsten gar keine Chance hätten, in so ein Kontingent reinzugehen.

Ist es dann aus Ihrer Sicht überhaupt vernünftig, den Einsatz wie geplant bis Mai nächsten Jahres auslaufen zu lassen?

Die Politik wird in Berlin gemacht, in Abstimmung mit unseren Partnern. Und wir setzen treu das um, was beschlossen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und der Staatsbürger Bohnsack?

Der Staatsbürger Bohnsack vertraut darauf, dass wir die freigewordenen Kräfte sicherlich woanders gewinnbringend einsetzen.

An diesem Freitag soll der Bundestag das Mandat für die Militärische Partnerschaftsmission EUMPM im Niger beschließen. MINUSMA läuft dagegen aus. Beide Missionen sollen der Stabilität in der Sahelzone dienen. Wie hängen sie zusammen?

Man kann die Sahelzone aus meiner Sicht nicht sinnvoll aufteilen und sagen, ich mache nur das eine Land oder das andere Land. Was wir im Niger tun werden, strahlt hoffentlich auch nach Mali und Burkina Faso aus und gibt Stabilität im ganzen Raum. Die Westafrikaner selbst sehen sich als Gemeinschaft und sagen, on est ensemble, man ist zusammen. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Mandat für MINUSMA sieht als Obergrenze 1400 deutsche Soldaten vor, bei EUMPM sollen es nur 60 sein. Kann man mit so einer kleinen Zahl überhaupt etwas Sinnvolles bewirken?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist immer eine Frage des Missionsprofils. Wir sind eine Aufklärungsmission mit Transport- und Serviceaufgaben, und wir sichern und schützen auch ein Stück weit. EUMPM ist eine Beratermission, da hat man einen viel kleineren Footprint als bei dieser Mission. Wenn Sie an einen UN-Militärbeobachter denken, der ist ganz alleine oder vielleicht mit einer zweiten Person unterwegs und wirkt trotzdem auf seine Weise.

Sie sprechen von der Gemeinschaft, als der die Länder in der Region sich betrachten. Nun bewegt sich aber diese Region in zwei Richtungen: Mali und Burkina Faso kooperieren mit Russland, Niger mit westlichen Staaten. Inwiefern passt das zusammen?

Die Ermöglichung des Transitionsprozesses hier in Mali ist eines der Ziele, das wir adaptiert haben. Als MINUSMA begann, hatten wir eine gewählte Regierung, jetzt haben wir eine Übergangsregierung. Von ihr hängt es ab, in welche Richtung es am Ende geht, ob die Transition zur Demokratie gelingt. Es gibt auch andere Staaten, die mit Russland freundschaftliche Kontakte pflegen.

Wie würden Sie denn die Lage im Einsatzgebiet in Mali beschreiben?

Die Lage ist komplex. Wir haben eine zerklüftete Landschaft mit Gruppen, die den Friedensvertrag von Algier unterzeichnet haben und die grundsätzlich auf einen dauerhaften Frieden hinarbeiten wollen. Und wir haben leider die zwei größeren Terrorgruppierungen, die eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, eine Gefahr für die Armee darstellen, unter Umständen auch eine Gefahr für uns darstellen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist die Gefährdungslage für die deutschen Soldaten?

Grundsätzlich begegnen uns die Menschen freundlich. Aber man kann nicht verhindern, dass man Feindseligkeiten begegnet, wenn man rausfährt. Aber durch unsere Ausbildung und Ausrüstung und unsere Organisation gehen wir davon aus, dass wir in einer solchen Begegnung bestehen würden.

Gibt es gezielte Angriffe auf deutsche Patrouillen, wie das in Afghanistan der Fall war?

Tatsächlich habe ich keine Kenntnisse von gezielten Angriffen auf Patrouillen. Ich glaube, dass wir nicht das primäre Ziel der Terrorgruppen sind, einfach weil wir als Gegner zu schlagkräftig wären.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wer ist denn weniger schlagkräftig?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leider die Bevölkerung.

Was bedeutet es für die Bevölkerung, wenn die Bundeswehr mit dieser Schlagkraft in 13 Monaten abgezogen sein wird?

Der Schutz hier vor Ort kann und wird erstens natürlich durch die malischen Sicherheitskräfte wahrgenommen. Und zweitens gibt es bei den Vereinten Nationen noch Truppen, die hier sind, die so ähnlich wirken wie wir.

Ist denn schon bekannt, welche Nation Deutschland in MINUSMA ersetzen könnte?

Mir ist nichts bekannt.

Wie läuft die Kooperation mit den malischen Behörden und Sicherheitskräften?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da muss man unterscheiden zwischen Kooperation und Koordination. Unser Mandat gibt her, dass wir mit ihnen koordinieren. Kooperieren tun wir nicht, insbesondere, da sie Anti-Terror-Operationen fahren. Die MINUSMA ist hier für die Stabilisierung und nicht für den Anti-Terror-Kampf. Die Koordination mit den malischen Streitkräften läuft in der Praxis so, dass sie uns sagen, wo sie selbst operieren wollen, da gehen wir nicht hin. Es ist nicht so, dass wir gemeinsam rausfahren. Aber wir koordinieren uns so, dass wir uns nicht ins Gehege kommen.

Pistorius’ unaufgeregter Problemlöser: Lüneburger Brigadegeneral ist im Verteidigungsministerium gefragt Er wird künftig als einer der wichtigsten Berater von Verteidigungsminister Pistorius agieren: Der Lüneburger Brigadegeneral Christian Freuding sieht seiner neue Aufgabe positiv entgegen. Der für seine ruhige und sachliche Art bekannte 51-Jährige gilt in Berlin und Bonn als hervorragender Kümmerer. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Sie sagen den malischen Sicherheitskräften auch, wo Sie patrouillieren?

Wir sind da sehr transparent, weil Mali ein souveräner Staat ist. Und wir wollen ganz bewusst rüberbringen, dass wir verstanden haben, dass sie souverän sind und dass

Die malischen Sicherheitskräfte sitzen hier in Gao auch in einem früheren französischen Camp, rund zweieinhalb Kilometer von der Bundeswehr entfernt,

Wir sprechen von russischen Sicherheitskräften. Welche Art von Kräften das sind, wissen wir nicht. Da sind Kräfte, die tun uns aber nichts, die sind auf Einladung des Staates da und machen mit malischen Streitkräften gemeinsame Operationen. Wenn wir denen begegnen, dann winkt man sich freundlich zu. Auch mit den russischen Sicherheitskräften würde ich koordinieren. Nicht kooperieren, aber koordinieren, wenn es zum Beispiel um die Sicherheit des Flugplatzes geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Truppensteller-Nationen von MINUSMA?

Alle bemühen sich, aber da man doch aus vielen Teilen der Welt kommt, ist immer Raum für Pannen, für verschiedenes Verständnis, für verschiedene Bedeutungen, die man gewissen bürokratischen Vorgängen zumisst.

Mitten im Sand: Die Bundeswehr im Einsatz in Mali. © Quelle: Andy Spyra

Sie waren auch mehrfach in Afghanistan im Einsatz. Befürchten Sie, dass der Einsatz in Mali ebenfalls scheitern könnte?

Ich sehe den Einsatz in Afghanistan nicht als gescheitert an. In den 20 Jahren, in denen wir da waren, haben die Menschen bessere Chancen gehabt, vernünftig zu leben, als ohne uns. Das ist jetzt durch die Taliban wieder in Gefahr, aber die 20 Jahre sind nicht wegzunehmen.

Lassen Sie mich die Frage anders formulieren: Befürchten Sie, dass Mali nach dem Abzug der Bundeswehr im Chaos versinken könnte?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe da einen Apfel irgendwo, der ist genauso klar wie die Glaskugel, in die ich jetzt schauen müsste. Ich weiß es nicht.

Bis Ende Mai kommenden Jahres soll die Bundeswehr aus Mali abgezogen sein. Haben Sie bereits mit den Vorbereitungen begonnen?

Ja, die Vorbereitungen haben begonnen. Wir haben auch begonnen, gewisse Dinge nach Hause zu schicken, die ohne Fähigkeitsverlust verzichtbar waren.

Können Sie den logistischen Kraftakt beschreiben, der der Bundeswehr bevorsteht?

Ich kann nicht über Zahlen reden. Den Vereinten Nationen sind gewisse Fähigkeiten angezeigt, die wir bis zu bestimmten Zeitpunkten vorhalten. Für diese Fähigkeiten braucht man einen Systemverbund an Gerät und Personal. Immer, wenn man eine Fähigkeit einstellt, dann kann man den Systemverbund nach Hause schicken. Man muss aber berücksichtigen, dass von hier aus eben keine dreispurige Autobahn nach Deutschland führt. Wir müssen Dinge auf dem Luftweg oder über wirklich schwierige Straßen nach Hause schicken. Das ist ein komplexes Unterfangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist in einem Jahr zu bewältigen?

Davon gehen unsere Experten aus.

Was ist mit den gut 50 Ortskräften, die die Bundeswehr hier hat. Es gibt bislang kein Konzept, irgendwen davon mitzunehmen. Zeigen denn einige von denen an, dass die sich für gefährdet halten nach dem Abzug?

Bei unseren lokalen Beschäftigten habe ich noch nichts gehört davon, dass sie sich für gefährdet halten. Für mich ist es eher eine Frage der wirtschaftlichen Zukunft dieser Lokalbeschäftigten, die bewegt mich ein Stück weit. Ich habe mit einem gesprochen, der sagt, seine Tochter kann aufs Gymnasium gehen, weil er hier einen gut bezahlten Job hat. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn er danach nichts mehr hätte.