﻿Bundeswehr lädt Kanzler Scholz zum Gefecht – und will für sich werben

Bergen. Wenn er schießt, vibriert der Boden: Der Bundeswehrkampfpanzer Leopard 2 schlägt am Montag nördlich von Hannover den Feind zurück. Grenadiere und Panzertruppen halten den Gegner in Schach, um den eigenen Kräften Zeit zu verschaffen. Auch diverse Puma-Schützenpanzer und Panzerhaubitzen 2000 feuern aus allen Rohren. Aus der Luft leisten die beiden Kampfhubschrauber Tiger und Eurofighter Unterstützung. Doch es ist kein Ernstfall: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lässt sich eine Gefechtsübung des Heeres auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Kreis Celle) zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer Reihe dröhnen die tonnenschweren Panzer über die Freifläche, von der Tribüne auf dem sogenannten Hamberg aus beobachten die Zuschauer und Zuschauerinnen das Manöver. Der Lärm ist ohrenbetäubend, alle müssen Gehörschutz tragen. Direkt neben den Rängen steht ein Leopard 2 in seiner Stellung, bei jedem Schuss aus der 120-Millimeter-Glattrohrkanone flattert der Windschutz der Tribüne. „Einfallsreich, beweglich und listig“ ist das Gefecht zu führen, kommentiert ein Soldat aus dem Lautsprecher. Es werde „hochintensiv geführt“. Die gewählte Taktik heißt „Verzögerung“.

Hilfe aus der Luft: zwei Tiger-Kampfhubschrauber. © Quelle: Rainer Dröse

Salven aus Maschinenkanonen schlagen ein

Im ersten Akt halten die Truppen den Feind auf: Aus einem Wäldchen schießen Panzergrenadiere mit Maschinengewehren und Panzerabwehrraketen auf gegnerische Stellungen. Dahinter feuern Puma-Schützenpanzer ratternd mit ihren Maschinenkanonen ebenfalls auf feindliche Ziele. Das Gefecht findet zwar in zwei Kilometern Entfernung statt – doch Rauchschwaden und mit einigen Sekunden Verzögerung ankommende Einschlagsgeräusche zeugen von den Treffern. Dann ziehen sich alle zurück, um den Gegner ins eigentlich gewünschte Areal zu locken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Übung ist natürlich nur ein Zeitraffer dessen, was bei einem echten Gefecht über Stunden geschieht. Als Nächstes feuern drei Panzerhaubitzen 2000 spezielle Nebelgeschosse ab, die zwischen den eigenen Einheiten und dem Feind einschlagen. Das Waffensystem ist auch in der Ukraine im Einsatz. Im Schutz der Schwaden startet der Konter: Mehrere Leopard 2 feuern bei voller Fahrt ihre Ladungen ins Ziel. Jeder Schuss wird von einem großen Feuerball an der Rohrmündung begleitet. Außerdem zerstören zwei Tiger-Kampfhubschrauber mit Raketen weitere Ziele. Zur Show, allerdings ohne echte Bewaffnung, jagen noch zwei Eurofighter über den Übungsplatz. Der Rückzug ist erfolgreich.

Werben fürs Heer: Brigadegeneral Andreas Kühne im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Leopard 2. © Quelle: Rainer Dröse

Führungspersonal soll Praxis nach Theorieunterricht lernen

„ALÜ LandOp“ heißt das, was Kanzler Scholz zu sehen bekommt: Ausbildungs- und Lehrübung Landoperation. Angehendes Bundeswehrführungspersonal soll über zwei Wochen den praktischen Part dessen lernen, was es zuvor als Taktiktheorie erfahren hat. „Was heißt es zum Beispiel, wenn ein ganzes Panzerbataillon über einen Fluss übersetzen soll“, sagt eine Heeressprecherin. „Von welcher Menge sprechen wir da, und wie lange dauert das?“ Ziel der ALÜ ist es, den Lehrgangsteilnehmenden „zielgerichtete Einblicke für ihre zukünftigen Aufgaben zu vermitteln“. 2500 Soldatinnen und Soldaten nehmen an der Großübung teil, beauftragt ist damit dieses Mal die Panzerbrigade 12 Oberpfalz aus Cham (Bayern).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesichts des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für die Truppe hat es das Heer nun damit verbunden, bei Scholz für eine angemessene Ausstattung zu werben. „Um es plakativer zu machen“, sagt die Sprecherin. Allein jedes Geschoss des Puma verfügt über einen Chip, der mit Daten zur Witterung und Aufschlagzeit programmiert wird. Vor der Übung lässt Scholz sich das Equipment zeigen: darunter die Aufklärungsdrohne Luna, der Spähwagen Fennek, Minenräumpanzer Keiler und Brückenlegepanzer Leguan. Jeder Soldat und jede Soldatin hat zudem an seiner 15 Kilogramm schweren Weste eine Art Tablet, auf dem die Gefechtslage live angezeigt wird.

Nebelwand: Die Besatzung des Leopard 2 nutzt das Selbstschutzsystem, um sich unerkannt in Sicherheit zu bringen. © Quelle: Rainer Droese

Truppenbesuch: Heer wirbt bei Scholz um Ausrüstung

Besonderes Interesse gilt aber Leopard 2, Marder, Puma und Panzerhaubitze 2000 – zurzeit wegen des russischen Angriffskriegs in aller Munde. Vor der Haubitze stehen 224 Geschosse: „Diese Menge wird benötigt, um den Feind auf einer Fläche von 200 mal 200 Metern zu schlagen“, sagt Brigadegeneral Andreas Kühne beim Rundgang. Auch ein unbewaffneter Raketenwerfer Mars 2 ist Teil der Präsentation, den Typ lieferte Deutschland jüngst an Kiew. Die Munition ist ebenfalls in der Ukraine, anstatt bloß zu Demonstrationszwecken bei einer ALÜ abgefeuert zu werden. Mögliche weitere Lieferungen aus Bundeswehrbeständen sind an diesem Tag aber kein Thema.

Ohne Inhalt: Die Munition des Raketenwerfers Mars 2 ist in der Ukraine. Im Vordergrund stehen Geschosse der Panzerhaubitze 2000. © Quelle: Rainer Dröse

„Beeindruckend“ nennt Scholz die Gefechtsübung und spricht anschließend von einem „Pfadwechsel“ durch die russische Invasion. Jetzt müssten die richtigen Waffen angeschafft und Entscheidungen getroffen werden. Das beinhalte auch, auf Dauer jährlich 2 Prozent der Wirtschaftsleistung für das Militär aufzuwenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir dürfen nicht vergessen, dass die Soldatinnen und Soldaten im Zweifel ihr Leben geben“, sagt Scholz. Deshalb müsse es die beste und modernste Ausrüstung geben. Es sei alles dafür zu tun, „dass wir unser Bündnisgebiet und unser Land gut verteidigen“. Damit der Kanzler das nicht vergisst, überreicht ihm Generalleutnant Andreas Marlow zum Schluss einen Thermobecher – als Symbol für die Vollausstattung.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.