Doch keine Zeitenwende? Immer mehr Rekruten verlassen die Bundeswehr

Tränen und Beileid bei Kerzenlicht: Bewegende Totenwache für Opfer von Angriff in Nashville

Am Montag hat eine Schützin an einer Grundschule in Nashville drei Kinder und drei Erwachsene getötet. Für die Opfer wurde am Mittwochabend eine bewegende Totenwache abgehalten. „Ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht hier wären“, sagte der Bürgermeister.