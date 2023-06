Mehr Wertschätzung für das Militär ist überfällig

Die Beziehung zwischen Bevölkerung und Bundeswehr war lange geprägt von dem historisch begründeten Fremdeln einer Nation ausgerechnet mit den Männern und Frauen, die im Ernstfall ihr Leben für sie geben. Die Wiederbewaffnung schon wenige Jahre nach dem von Deutschland ausgehenden Zweiten Weltkrieg, Nazi-Herrschaft und Wehrmacht-Gräueltaten wurden in der Bundesrepublik von vielen abgelehnt. Es kam zu Protesten und politischen Auseinandersetzungen.

Die historische Schuld Deutschlands verhinderte jahrzehntelang einen normalen und halbwegs unverkrampften Umgang mit der eigenen Armee. Von Stolz ganz zu schweigen. Als die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) 2019 vorschlug, Soldatinnen und Soldaten in Uniform zwischen Dienst- und Wohnsitz gratis mit der Bahn fahren zu lassen, entspann sich zunächst eine unwürdige Debatte, wer das zahlen soll. Die Idee, die Sichtbarkeit der Armee zu erhöhen und sie dadurch in der Gesellschaft besser zu verankern, wäre beinahe totgeredet worden. Auch mehr als sieben Jahrzehnte nach Kriegsende.

Bundeswehr: Durch Russlands Überfall der Ukraine verändert sich die Sicht

Doch durch Russlands brutalen Krieg gegen die Ukraine verändert sich die Sicht auf das Militär. Die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges auch auf Deutschland ist mitunter größer als die Angst im Kalten Krieg, als sich hochgerüstete Armeen in Ost und West gegenüberstanden. Bis zur Wiedervereinigung und dem Zerfall der Sowjetunion hatte Westdeutschland 486.000 und Ostdeutschland 170.000 Soldaten, aber danach wurde das deutsche Militär geschrumpft. Man glaubte, nur noch von Freunden umzingelt zu sein, setzte die Wehpflicht aus und baute die Zahl der Soldaten auf heute rund 182.000 ab. Die Bundeswehr leidet inzwischen wie jeder Handwerksbetrieb unter Mangel an Kräften. Und dennoch vollzieht sie die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Zeitenwende am sichtbarsten.

Das hat zweierlei Gründe. Erstens: Kein anderer Bereich – weder der Kampf gegen den Klimawandel noch gegen die Kinderarmut oder das Bildungs- oder Gesundheitswesen – hat im Hauruckverfahren ein schuldenbasiertes 100-Milliarden-Sondervermögen bekommen. Daraus können zum Beispiel drei israelisch-amerikanische Raketenabwehrsysteme vom Typ Arrow 3 im Volumen von fast vier Milliarden Euro finanziert werden, die ab 2025 einen Schutzschirm über Deutschland und weitere Nato-Staaten aufspannen werden. Zweitens: Die gestiegene Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger dafür, dass die Ausgaben für die Landes- und Bündnisvereidigung angesichts der Bedrohung durch Russland so drastisch erhöht werden.

Mehr Wertschätzung für unsere Bundeswehr ist überfällig

Als der einstige Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) den Kampfeinsatz in Afghanistan mit der Losung begründete, Deutschland werde auch am Hindukusch verteidigt, konnten ihm viele nicht folgen. Auch dass deutsche Soldaten dort für diese neue Art der Landesverteidigung starben, trug der Bundeswehr nicht den gebührenden Respekt ein. Die Deutschen sahen es lieber, wenn Soldaten Brunnen bauten, als dass sie kämpften.

Putins Krieg gegen die Ukraine, die nicht nur sich selbst, sondern auch die Demokratie in Deutschland und Europa verteidigt, verändert dieses Bild. Es dringt ins kollektive Bewusstsein ein, dass die eigene Nation wehrhaft sein muss, weil ohne Demokratie und Freiheit alles andere nichts ist. Kein Bildungssystem, kein Gesundheitssystem, kein Klimaschutz. Das ist eine der bittersten Lehren aus der enttäuschten Hoffnung auf Frieden nach Ende des Kalten Krieges.

Und deshalb ist es überfällig, neben der nötigen Kritik an Pannen, Behäbigkeit und Rechtsextremismus in der Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten dafür wertzuschätzen, was sie für das Land, für jeden Einzelnen, bereit sind zu geben: ihr Leben. Mehr geht nicht.