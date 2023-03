Rund 18.800 neue Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr

Russische Raketenangriffe erschüttern weite Teile der Ukraine - Stromversorgung teilweise ausgefallen

„Der härteste Winter in unserer Geschichte ist vorbei“, freut sich der Chef des ukrainischen Energieversorgers am Mittwoch mit Blick auf den Strommangel. In der Nacht zu Donnerstag schlägt Russland jedoch erneut zu: In vielen Regionen der Ukraine wurden Raketenangriffe gemeldet. Und mancherorts fällt wieder die Stromversorgung aus.