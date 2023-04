Zahl der traumatisierten Bundeswehrsoldaten geht zurück

In der Bundeswehr gab es zuletzt weniger Soldatinnen und Soldaten mit psychischen Problemen. Deren Versorgung gilt überdies als gut. Der Bund Deutscher Einsatzveteranen sieht ein Problem aber bei Erkrankten, die die Truppe bereits verlassen haben.

Berlin. Die Zahl der einsatzbedingten psychischen Erkrankungen bei Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist im Jahr 2022 um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Das teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit. Demnach zählte die Bundeswehr im vergangenen Jahr 305 psychische Neuerkrankungen (gegenüber 329 im Jahr 2021), 197 davon waren Posttraumatische Belastungsstörungen (2021: 210) und 108 andere psychische Erkrankungen (2021: 119) – bei 183.000 Soldatinnen und Soldaten insgesamt.

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, beklagte unterdessen die Lage jener Betroffenen, deren Erkrankung erst nach Verlassen der Bundeswehr festgestellt werde. „Wer sich innerhalb der Bundeswehr bewegt, der ist gut versorgt“, sagte er dem RND. „Aber außerhalb der Bundeswehr ist die Situation unverändert. Erkrankte müssen den Beweis führen, dass ihre Erkrankungen aus dem Dienst resultieren. Und die Bearbeitung der Anträge dauert bei seelischen Verwundungen im Schnitt zweieineinhalb Jahre.“

„Eine Etage tiefer“

In dieser Zeit fielen zahlreiche Betroffene, wenn sie in ihrem neuen zivilen Beruf nicht mehr arbeiten könnten, nach sechs Wochen Lohnfortzahlung und 72 Wochen Krankengeld oft sofort „eine Etage tiefer“, nämlich ins Bürgergeld, weil die Arbeitslosenversicherung noch nicht greife. „Hier haben wir eine Ungleichbehandlung. Das haben die Betroffenen nicht verdient“, so Drescher.

Das Problem sei nicht das Gesetz, sondern die Wehrbürokratie, betonte der Verbandsvorsitzende. Nur wer eine Wehrdienstbeschädigung von mindestens 30 Prozent nachweisen könne, werde wieder in die Bundeswehr und deren Hilfssysteme eingegliedert, wenn er es wolle. „Das ist für viele die einzige Chance, aus dem sozialen Dilemma herauszukommen.“

Afghanistan hinterlässt Spuren

Drescher lobte zugleich, dass sein Verband in diesem Jahr erstmalig eine halbe Million Euro aus dem Verteidigungshaushalt bekomme und dieser Zuschuss künftig womöglich zur Regel werde; damit könne man in bestimmten Fällen unbürokratisch helfen.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), hatte in ihrem jüngsten Jahresbericht festgestellt, dass der Großteil der Neuerkrankungen aus dem längst beendeten Afghanistan-Einsatz herrühre, was darauf hindeute, dass die Betroffenen immer noch mit großer zeitlicher Verzögerung im Versorgungssystem der Bundeswehr ankämen. Dabei erweise sich eine Rehabilitation bei einer „nicht unerheblichen Anzahl an Soldatinnen und Soldaten als schwierig bis unmöglich“.