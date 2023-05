Ampel will Entwicklungshilfe für Sahel-Region verstärken

Westafrika gilt bei vielen Experten, die sich mit Konfliktbewertung und Frühwarnsystemen beschäftigen, als kommender Krisenherd größeren Ausmaßes. Dort breiten sich mit hoher Geschwindigkeit islamische Terrorgruppen und kriminelle Banden aus und gefährden zunehmend die Sicherheitslage. Betroffen sind dabei nicht nur die ohnehin fragilen Sahel-Staaten Mali, Burkina Faso, Mauretanien, Niger und Tschad, die zudem extrem unter dem Klimawandel leiden. Der Terror greift inzwischen punktuell auch auf die benachbarten Küstenstaaten Senegal, Elfenbeinküste, Ghana, Togo und Benin über. Gleichzeitig hat die Bundesregierung beschlossen, dass der Bundeswehreinsatz in Mali letztmalig bis Mai 2024 verlängert wird. Vor diesem Hintergrund hat nun Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) eine Neuausrichtung der Hilfen für diese Länder angekündigt.

Das Auslaufen des Bundeswehreinsatzes in Mali bedeute nicht den Rückzug Deutschlands aus Westafrika, erklärte Schulze am Mittwoch in Berlin. Vielmehr werde man das entwicklungspolitische Engagement für die gesamte Region ausweiten, so die Ministerin. Sie nennt ihren Plan „Sahel-Plus-Initiative“, wobei das Plus für die Einbeziehung der westafrikanischen Küstenstaaten steht.

Aufbau von Jobs und sozialer Sicherheit

„Viele Menschen im Sahel schließen sich Terrorgruppen nicht aus Überzeugung an, sondern weil sie ein Einkommen brauchen“, betonte die SPD-Politikerin. Zu den Schwerpunkten der Entwicklungszusammenarbeit soll daher die Schaffung von Jobs gehören, zum Beispiel in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, beim Pflanzenschutz, im Bauhandwerk oder beim Aufbau der Infrastruktur. Zudem sollen soziale Sicherungssysteme aufgebaut oder gestärkt werden.

Ziel soll aber auch sein, die internationale Entwicklungshilfe besser zu koordinieren – was bisher generell zu wenig passiert. Deshalb will Schulze für den Vorsitz der sogenannten Sahel-Allianz kandidieren. Bisher wird dieser Zusammenschluss der Geberländer von Spanien geleitet. Man sei erfolgreicher, wenn die internationalen Partner gemeinsam agierten, erklärte Schulze. Daher sei Deutschland bereit, politisch mehr Verantwortung zu übernehmen, betonte die SPD-Politikerin. Bisher konzentriert sich die Allianz auf die Sahel-Staaten. Schulze will sich aber dafür einsetzen, dass auch in diesem Gremium die Küstenstaaten einbezogen werden.

Zuvor hatte das Bundeskabinett letztmalig den Einsatz der Bundeswehr in Mali für ein Jahr bis Ende Mai 2024 verlängert. Grund sind Spannungen mit der dortigen Militärjunta, die aus Sicht Deutschlands den dortigen UN-Einsatz Minusma immer wieder behindert. Der schrittweise Abzug der Bundeswehr beginnt bereits im Juni. Mali ist seit Jahren Schauplatz von Übergriffen islamistischer Extremisten, die 2012 im Norden des Landes begannen und sich später auch auf die Nachbarländer Niger und Burkina Faso ausweiteten.