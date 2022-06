Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. SPIEGEL-Informationen zufolge verfolgt das Bundeswirtschaftsministerium den Plan, die Erdgaspipeline Nord Stream 2 als Anschluss für einen Flüssiggasterminals an der Ostseeküste umzufunktionieren (Archivbild).

© Quelle: Stefan Sauer/dpa