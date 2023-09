Burkina Faso: Junta will Putschversuch vereitelt haben

Abuja. Die in Burkina Faso regierende Militärjunta hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt. Offiziere und andere mutmaßliche Akteure, die sich an diesem Versuch der Destabilisierung beteiligt hätten, seien verhaftet worden, nach anderen werde aktiv gefahndet, teilte Juntasprecher Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo am Mittwoch mit. Der Putschversuch ereignete sich demnach am Dienstag. Die mutmaßliche Beteiligten hätten das Land „ins Chaos stürzen“ wollen, ergänzte der Sprecher. Doch hätten die burkinischen Geheim- und Sicherheitsdienste den Putschversuch gestoppt. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Burkina Faso erlebte zwei Putsche innerhalb eines Jahres: Anfang 2022 war der demokratisch gewählte Präsident Roch Marc Kaboré von Militärs um Oberst Paul Henri Sandaogo Damiba gestürzt worden. Acht Monate später erklärten Soldaten Damiba für abgesetzt und übernahmen die Macht. Hauptmann Ibrahim Traoré wurde zum Übergangsstaatschef ernannt. Seit ihrer Machtübernahme hat sich die Junta jedoch schwer getan, die Sicherheitsprobleme des Landes zu lösen, die sie als Grund für ihren Putsch im September 2022 angab.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dem angeblichen Putschversuch vom Dienstag ging eine Demonstration in der Hauptstadt Ouagadougou voraus, deren Teilnehmer ihre Unterstützung für die Militärmachthaber zum Ausdruck brachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Junto lobt Bürger für „Engagement“

In ihrer Mitteilung lobte die Junta Bürger, „für ihr entschlossenes und historisches Engagement, das Vaterland zu verteidigen und es gegen all jene zu schützen, die uns in der Geschichte zurückversetzen wollen“. Zugleich lobte sie das „patriotische Handeln und das hohe Pflichtbewusstsein“ der Streit- und Sicherheitskräfte, die den neuerlichen Putschversuch vereitelt hätten.

Die derzeitige Übergangsregierung regiert das Land auf der Grundlage einer Verfassung, die von einer Nationalversammlung angenommen wurde, in der Offiziere der Armee, zivilgesellschaftliche Gruppen und traditionelle sowie religiöse Anführer vertreten waren. Die Junta hat Wahlen für Juli 2024 angekündigt, die eine Rückkehr zur Demokratie markieren sollen.

Burkina Faso leidet unter zunehmenden Attacken muslimischer Extremisten mit Verbindungen zu den Terrorgruppen Al-Kaida und Islamischer Staat. Der Gewalt sind Tausende Menschen zum Opfer gefallen. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden zur Flucht getrieben, Zehntausende wurden an den Rand des Hungertods gebracht.

Seit dem ersten Putsch im Januar 2022 hat sich die Zahl der Menschen, die von islamistischen Extremisten getötet wurden, im Vergleich zu den 18 Monaten davor nahezu verdreifacht, wie aus einem Bericht des Africa Center for Strategic Studies hervorgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP