Burnout, Vereinbarkeit, Viertagewoche: Die Politik debattiert über die Arbeitswelt - wir auch

Berlin. Manche Politiker beklagen, dass der Ruf der Jugend nach besserer Work-Life-Balance nicht zu Krise und Fachkräftemangel passt und dass es keine 4-Tage-Woche braucht, sondern eher eine 46-Stunden-Woche. Das regt die Publizistin und Podcasterin Ronja Ebeling auf: „Sie sollten lieber zugeben: Meine Generation allein wird den Wohlstand sowieso nicht halten können“, sagt sie in der neuen Folge des RND-Politik-Podcasts „Geyer & Niesmann“: „Weil es weniger Erwerbstätige gibt, mehr Pflegebedarf, also vor allem massive Zuwanderung nötig ist.“

Podcast „Geyer + Niesmann“: Hier anhören

Ebeling hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht: Es heißt „Work Reloaded“ und erklärt - in Gesprächen mit Vorstandschefs verschiedenster deutscher Unternehmen - die aktuellen Umbrüche am Arbeitsmarkt: Durch den Fachkräftemangel können nun Arbeitnehmer Ansprüche stellen - und nicht mehr die Firmen. Warum nutzt das vor allem die junge „Generation Z“ aus? Wie lassen sich deren Ansprüche mit dem Bedarf an Fachkräften vereinen? Was kann, was muss die Politik tun? Was bringt das Recht auf Homeoffice, das Arbeitsminister Heil plant? Und wohin führt die Debatte um die „Vier-Tage-Woche für alle“? Darüber und vieles mehr reden Geyer und Niesmann mit Ebeling.

