Buschmann wirbt für Novelle des Namensrechts

Rund um den Kleinen Plöner See Rund um den Kleinen Plöner See

Das Wetter wird langsam besser, da hält es viele nicht mehr auf dem Sofa: Es wird wieder geradelt. Gemeinsam bringt es doppelt Spaß, und so startet in Plön am 26. März das erste PlönRadeln – eine Tour von 25 Kilometern rund um den Kleinen Plöner See.