Buschmann zu Kriegsverbrechen in der Ukraine: „Müssen auch die russische Führung belangen“

Die Ermittlungen zu in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen sollen künftig besser koordiniert werden. Darauf haben sich die G7-Justizminister am Dienstag in Berlin geeinigt. Bundesjustizminister Buschmann kündigt an, bei den Ermittlungen auch nicht vor Putin Halt machen zu wollen.

Berlin/Hannover. Bei der Verfolgung von in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen wollen die G7-Staaten auch Russlands Präsident Wladimir Putin zur Rechenschaft ziehen. „Es besteht große Einigkeit, dass wir auch die russische Führungsriege belangen müssen“, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Dienstag nach dem Treffen mit seinen G7-Amtskollegen in Berlin. Da in den nationalen Gerichten Staatsoberhäupter aber Immunität genießen, setze man darauf, dass Internationale Strafgerichtshof (IStGH) gegen Putin wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittle, so der FDP-Politiker.

Die jüngsten russischen Angriffe auf die Energieversorgung in der Ukraine verurteilte Buschmann aufs Schärfste. Die gezielte Vernichtung ziviler Infrastruktur sei „verabscheuenswürdig“ und „ein schlimmes Kriegsverbrechen“. Russlands Ziel sei es ausschließlich, „dass viele Menschen dem Winter zum Opfer fallen“.

Die Regierung in Kiew setzt sich für ein Sondertribunal zur Verfolgung von russischen Verbrechen in der Ukraine ein. Die Ukraine will, dass sich ein solches Tribunal mit der Völkerrechtsstraftat der Aggression befasst.

Zentrale Kontaktstellen für Zeugen

Buschmann und seine Amtskollegen der G7-Staaten hatten sich am Dienstag getroffen, um die Ermittlungen zu in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen künftig besser zu koordinieren. Zu den Beratungen war auch eine Delegation aus der Ukraine sowie der IStGH-Chefankläger Karim Ahmad Khan eingeladen. Allein die ukrainischen Behörden hätten mehr als 50.000 Kriegsverbrechen registriert und etwa bislang mehr als 600 Personen Tatverdächtige ermittelt, berichtete Buschmann. Von der Zusammenkunft gehe das Signal aus: „Kriegsverbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben.“

Um bei den Ermittlungen künftig Beweise und Informationen besser austauschen und Doppelarbeit vermeiden zu können, solle ein „Netzwerk von nationalen Kontaktstellen“ für Zeuginnen und Zeugen eingerichtet werden, verkündete der Bundesjustizminister als Ergebnis des Treffens. Geflüchtete sollten damit eine zentrale Anlaufstelle erhalten, um Kriegsverbrechen zu melden. Gleichzeitig sollen Opfer, die Zeugenaussagen machen, damit geschützt werden, zu ihren traumatisierenden Erlebnissen beispielsweise nicht mehrfach aussagen zu müssen.

Deutschland und Frankreich für Verfolgung von Sanktionsverstößen

Luft nach oben sehen Reynders und auch Buschmann zudem bei der Durchsetzung der gegen Russland als Reaktion auf den im Februar begonnenen Angriffskrieg verhängten Sanktionen.

In einem Gastbeitrag, den der FDP-Politiker gemeinsam mit dem französischen Justizminister Éric Dupond-Moretti für die „Legal Tribune Online“ verfasst hat, heißt es: „Als Justizminister Frankreichs und Deutschlands sind wir der Ansicht, dass wir darüber noch hinausgehen und Sanktionsverstöße nicht nur gemeinsam bestrafen, sondern auch gemeinsam verfolgen müssen. Deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass die Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft auf Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union ausgeweitet wird.“

Dem G7-Zusammenschluss wirtschaftsstarker Demokratien gehören neben der Bundesrepublik auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Deutschland hat bis Jahresende den Vorsitz, 2023 übernimmt Japan die Präsidentschaft.

