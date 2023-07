„Kein Recht auf Rausch“: Bundesverfassungsgericht hält Strafe für Cannabiskonsum für berechtigt

Nato-Einsatz

Minenjagdboot „Bad Bevensen“ aus Kieler Hafen gestartet

Am Dienstagvormittag hat das Minenjagdboot „Bad Bevensen“ den Kieler Hafen verlassen. Es soll an einem Nato-Einsatz in der Ostsee teilnehmen. Wann das Schiff wieder in seinen Heimathafen einlaufen wird, steht noch nicht fest.