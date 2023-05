Drogenbeauftragter für Kampagne „Don’t drive high“

Drogenbeauftragter Blienert warnt Bayern vor Blockade der Cannabis-Modellversuche

Bald legal – aber auch in Bayern? Eine Cannabispflanze.

Bayern hat angekündigt, keine Cannabis-Modellstädte zuzulassen – München will genau das werden. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), warnt die CSU nun vor Blockaden. In einem anderen Feld will Blienert härter durchgreifen.